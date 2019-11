Denuncia Gobernador de Baja California a 'Kiko' Vega

Mexicali, Baja California.- El Gobernador Jaime Bonilla informó que reestructurará la deuda e interpuso una denuncia contra su antecesor, Francisco Vega de Lamadrid, ante la Unidad de Investigación Fiscal federal.



Así se los dijo a decenas de burócratas jubilados que por falta de pago tomaron hoy instalaciones del Gobierno del Estado.

La protesta concluyó alrededor de las 09:40 horas tiempo local, 11:40 horas, tiempo del centro del País, tras la negociación de pagarles el 50 por ciento de la deuda con ese sector la próxima semana.Bonilla aseguró que si tiene que vender terrenos de propiedad estatal para pagar, lo hará.

Ya hay una denuncia en la Unidad de Investigación Fiscal de la Federación contra el ex Gobernador, va a caer sobe su peso, ustedes tengan confianza



"He sido muy abierto, todo se les va a pagar antes del día 22 (de noviembre), debemos de recordar que la Administración saliente, aparte de que dejó los adeudos, se llevó 2 mil millones de pesos en adelantos de este Gobierno''.



"Estoy con ustedes en la protesta'', subrayó, "no nos dieron la visibilidad en Finanzas durante la transición, fue un Gobierno de mentiras, se viene un tsunami de deudas, de problemas, estamos hablando de unos créditos a corto plazo, pero no se hacen en dos días y vamos a reestructurar la deuda''.



Denunció que esa reestructuración no se hará como el ex Gobernador Vega de Lamadrid tenía planeado.



Él quería una compensación de 250 millones de pesos, para ellos era un bono de despedida



El adeudo con los burócratas pensionados y jubilados es por 239 millones de pesos.



El Gobierno del Estado espera para el 14 de noviembre la llegada de recursos federales.



Los manifestantes dieron por concluida la toma del Centro de Gobierno en Zona Urbana Río Tijuana, con lo cual se reanudaron las actividades en las oficinas públicas estatales.