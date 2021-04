Denuncia Morena-PAS ante FGE y FEPADE a Evelio Plata, secretario de Pesca estatal

Culiacán, Sinaloa.- Como consecuencia inmediata de la presunta campaña negra que encabeza el gobernador Quirino Ordaz Coppel, el candidato de la alianza Morena-PAS a la gubernatura de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció que presentaron ante las fiscalías General del estado y Estatal para la atención de delitos electorales la primera denuncia por delito electoral contra el secretario de Pesca estatal, Evelio Plata Inzunza.

“Ya presentamos ayer la primera denuncia, lo hicimos ante la Fiscalía de Delitos Electorales; estamos denunciando particularmente al secretario que hizo un video arriba del camión del candidato del PRI y el PAN, que es el secretario de Pesca, y que andaba en hora laboral, y que fue a un campo pesquero, y en el campo pesquero dijo ‘yo los voy a apoyar con todo lo que yo pueda para que gane el candidato’ (del PRIAN); y eso es delito, está tipificado”, señaló en entrevista.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La denuncia fue presentada ante el fiscal general de Estado de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, y la fiscal especializada en la atención de delitos electorales, Nereida Avilés Aceves, con fundamento en los artículos 221 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales por la probable comisión de delitos en materia electoral, previstos y sancionados en la Ley General en Material de Delitos Electorales.

Leer más: AMLO propondrá a Joe Biden ampliar el programa Sembrando Vida para evitar flujo migratorio

En otro orden de ideas y a pregunta expresa, Rocha Moya puntualizó que el Gobierno del Estado carece de autoridad moral y política para convocar a la mesa de trabajo a la que ha llamado a los diferentes partidos y, por tanto, dicha mesa es ilegítima.

“Convocó el Gobierno del Estado a mesas de trabajo entre los partidos, pero como el gobierno no es imparcial, no vamos; ellos no son neutrales, ellos dirigen la campaña del PRIAN, y nosotros no vamos a ir, no les vamos a legitimar sus mesas; cuando nos cite el Instituto Electoral, ahí vamos, pero no el gobierno; si nos cita el INE o el IEES, vamos”, manifestó.

Denuncia / Foto: Cortesía

En otro aspecto, el candidato afirmó que a dos semanas del inicio de campaña hay un balance positivo, a los candidatos de la alianza Morena-PAS les está yendo bien porque la gente está metida y comprometida en el proceso proselitista y en las encuestas están muy arriba.

Leer más: Rubén Rocha acusa a Quirino Ordaz de "campaña negra" en Sinaloa

El abanderado de la alianza Morena-PAS fue entrevistado, la mañana de este domingo, al concluir una sesión de fotos en el Asta Bandera Monumental a la que acudió invitado por líderes del sector académico.