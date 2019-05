Denuncia Ruiz a Fayad ante Fepade

Ciudad de México.- El exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, presentó ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) una denuncia en contra del Mandatario de Hidalgo, Omar Fayad y la exdiputada federal Carolina Viggiano.

La denuncia presentada este jueves señala que Fayad utilizó recursos públicos del Estado para posicionar la imagen de Viggiano, quien aspira a ocupar la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI.

Según el documento, el 15 de abril pasado el Mandatario realizó una gira por distintos municipios de la entidad con el objetivo de entregar obra pública, para lo cual utilizó como transporte un helicóptero propiedad del Gobierno local.

En la gira, agrega, Fayad se hizo acompañar de Viggiano.

"En los diversos municipios visitados en que el Gobernador hizo entrega de obra pública, aprovechó para posicionar la imagen política de la C. Alma Carolina Viggiano Austria con miras a la elección que tendrá verificativo el próximo 8 de septiembre del año en curso en que se renovará a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, utilizando para ello recursos públicos del Estado", indica la denuncia.

Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca. Foto: Reforma.

En consideración de Ruiz, la presencia de Viggiano en una gira del Gobernador hidalguense no tiene justificación alguna, ya que la ex diputada federal actualmente no forma parte de la Administración local ni cuenta con un cargo de representación popular.

De acuerdo con el ex Mandatario, Fayad llegó al grado de darle la palabra, para que fuera ella quien hiciera entrega de la obra pública; como ejemplo, señaló el caso del Municipio de Molango.

"Se llegó al extremo de que fuera Alma Carolina Viggiano Austria y no el Gobernador del Estado quien hiciera la entrega de la obra pública, consistente en la modernización de la cancha pública y la construcción de un gimnasio al aire libre", indicó.

Durante la gira de trabajo, informa la denuncia, se llevaron acciones como entrega de infraestructura y de implementos, como sillas de ruedas.

Ante ello, Ruiz propuso a la Fepade entrevistar al Gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, "Alito", a fin de corroborar que Viggiano es su compañera de fórmula en el proceso para renovar la dirigencia nacional del PRI.

Además, que se recabe la bitácora de vuelo del helicóptero empleado por Fayad y Viggiano en la gira referida.