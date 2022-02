Denuncia contra hijo de AMLO será testimonial de que FGR "no se hará nada", afirma Marko Cortes

México.- Este viernes, Marko Cortes, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que la denuncia por presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias presentada contra, José Ramón López Obrador, hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador quedará como testimonial de que su partido fue el único que se atrevió a solicitar una investigación pues aseguro que la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción no hará nada.

“Sin embargo, había que estar del lado correcto de la historia y por eso Acción Nacional, ante los reportajes que se difundieron en redes sociales que hablan de un posible tráfico de influencias de corrupción, Acción Nacional como la primera fuerza de oposición en el país, de hecho, hemos sido el único partido político que lo ha denunciado esto en el Senado, en la Cámara de Diputados, en congresos locales y en la Fiscalía porque no puede quedar un precedente sin ser denunciado formalmente como lo hemos hecho”, destacó.

Durante su participación en un evento por motivo del 20 aniversario de un medio de comunicación en Michoacán, Marko Cortes aseguró que la Fiscalía no hará nada, por lo que el PAN recurrirá a instancias internacionales para que se investigue este hecho.

Durante su discurso, Cortes también lamentó el incremento de la violencia en Michoacán y señaló que el gobierno federal y estatal están superados ya que la inseguridad se ha desbordado en más ejecuciones.

“Francamente mientras no cambie la estrategia de los abrazos y no balazos, yo no veo cómo esto pueda mejorar porque la delincuencia se está expandiendo en todo el territorio nacional y donde gobierna Morena está peor aquí, Michoacán, Zacatecas, Veracruz, Morelos”, concluyó.