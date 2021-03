Denuncia diputado de Sinaloa favoritismo a hermano de asesor de Mario Delgado

Sinaloa.- El aspirante a la candidatura por el distrito 14 local de Sinaloa, Julio Ibarra, busca ser impuesto en el primer lugar de la encuesta, debido a que su hermano se desempeña como asesor principal del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, situación que ha generado un conflicto y hasta acusaciones de “influyentismo” en contra del expriista ante la secretaria de este partido, Citlalli Hernández, denunció el diputado local Pedro Alonso Villegas Lobo.

Dijo que se está en espera de los resultados de la encuesta y pese a que el precandidato de Morena, Rubén Rocha Moya, ya les pidió que no se preocuparan, a título personal ha tomado la decisión que de no quedar como candidato a la alcaldía de Culiacán, se enfocará a contender por la diputación del distrito 14, para impedir que el priista le quite este cargo a la militancia de Morena.

“Ya fui claro, ahí va un priista que quiere competir y no lo voy a permitir, será imposible que me gane en la encuesta”, dijo el legislador, y argumentó que “yo me voy a bajar al distrito 14 para contender a la diputación, pero Jesús Ibarra, quien es hermano del asesor particular de Mario Delgado, el muchacho nada más por tener ahí se le quiere imponer. Vamos a lucha”, reiteró en su queja.

Confió en que “no va haber amiguismo ni dedazo”.