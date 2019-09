Denuncian cifras inexactas en daños del sismo 19-S

México.- En conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, denunciaron que en el programa nacional de reconstrucción de las afectaciones que el sismo del 19 de Septiembre del 2017 causó, hay cifras inexactas y que no concuerdan con la realidad.

Más de 25 países habrían donado apoyos al gobierno de Enrique Peña Nieto para la reconstrucción, sin embargo el recuento de los daños no fue preciso, por lo que existían inmuebles que estaban registrados con daño, pero al visitarlos se percataron de que estaban ilesos.

Ante la pregunta sobre qué se hizo con el dinero que estaba destinado para apoyar a los afectados que vivían en alguno de los más de 700 municipios que se declararon en desastre, salieron a la luz varias irregularidades, denunció Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

El avance de la reconstrucción fue del 21%, no del 29%

Meyer Falcón, indicó que el avance de reconstrucción en viviendas en el 2018, fue del 21% y no del 29% como habían señalado en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Guerrero y Morelos presentaba mayor número de viviendas reconstruidas, y las propias familias realizaron las reparaciones por su cuenta. En Chiapas hubo casos de personas que jamás recibieron apoyo.

Comentó sobre los recursos invertidos en el sexenio pasado para la reconstrucción de los daños.

Por su parte, David Cervantes, subsecretario de Ordenamiento Territorial y Urbano, señaló que el avance de la reconstrucción estimado para este 2019 es del 30%.

Hallazgos iniciales

Estos problemas de cifras inexactas tuvo lugar según el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a que no había una planeación o estrategia, además de que no existieron mecanismos de cooperación, lo que causó la inexactitud.

Sin embargo también había registrados inmuebles que no estaban dañados, así como había inmuebles dañados que no estaban registrados. Así se logró saber que no se encontraban al 29% del avance de la reconstrucción como lo señaló la administración anterior.

No había números certeros. Había casos de planteles educativos que señalaban daños y al ser revisados se percataron que no había daños. Existen familias que no estaban censadas.

Recuento de daños actualizado

El programa Reconstruyendo Esperanza tenía datos imprecisos sobre el recuento de daños señaló Román Meyer Falcón:

cuando recibimos la estafeta nos dijeron que teníamos que dar la última vuelta, sin embargo, cuando arrancamos nos dimos cuenta de que apenas estábamos iniciando

Concluiría así, después de informar que en toda la república mexicana durante el período de 2017 a 2018, existen inmuebles dañados, según el diagnóstico del año pasado y la Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción:

En vivienda existen 186 mil 526 inmuebles dañados, la mayoría en Oaxaca, Chiapas y Puebla. De igual forma, los inmuebles para la educación se encuentran la mayoría en Estado de México, Oaxaca, Chiapas y Puebla, son 19 mil 198 el recuento de daños. Los inmuebles dañados en materia de salud suman 297. Mientras en cultura existen 2 mil 340 inmuebles dañados.

Indicó la comisión que es encabezada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.