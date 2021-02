Denuncian opacidad en la compra de vacunas y riesgo de sobreprecios en México

México.- Para Transparencia Mexicana, a partir de la emergencia sanitaria por Covid-19, el riesgo de impunidad en el país es más latente. Como muestra de ello, Eduardo Bohórquez López, director ejecutivo de la organización más emblemática en el combate a la corrupción en México, destacó para Debate que es muy preocupante que desde marzo del 2020, con la declaratoria de emergencia, el país y muchos estados han reducido los niveles de fiscalización del gasto público, se han incrementado los números de adquisiciones directas, particularmente en el tema sanitario, y habría opacidad en el contrato de la adquisición de vacunas.

Si bien, el Índice de Percepción de la Corrupción 2020, presentado hace unos días por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, muestra que México mejoró dos puntos y seis lugares respecto a 2019 (su calificación es de 31 puntos, donde 0 sería la evaluación más baja y 100 la mejor evaluación posible), el país seguiría siendo más corrupto que en 2014.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Menos atención

Eduardo Bohórquez López, director ejecutivo de Transparencia México, agregó que es digno de atención y preocupación que con la pandemia de Covid-19 muchos organismos fiscalizadores, como los órganos de fiscalización superior o el propio Congreso, se replegaron.

“Coahuila creó una comisión especial para el seguimiento de los recursos. No lo he visto recientemente, no me imagino que hayan sacado ningún informe, solo se instaló la comisión. Entonces, este es un ejemplo de muchos que hay en el país, incluso en el plano federal, de cómo no se han aprovechado las herramientas que tiene el Estado para vigilar más el gasto en el tema de la emergencia sanitaria y la recuperación económica”, apuntó.

Vacunas y falta de información

El experto en estudios del desarrollo por la Universidad de Cambridge, de Inglaterra, añadió que otro de los temas más recientes es el de la vacuna. En este sentido, dijo que han visto que los contratos para su adquisición son opacos, se han calificado como reservados y no se tienen los detalles de cómo funcionan.

“Esto ha generado, más allá de la controversia política que pueden utilizar a favor o en contra las distintas fuerzas políticas del país, el hecho es que la sociedad no sabe con claridad cuántas vacunas se van a comprar, a quién se van a comprar, cuánto cuesta cada vacuna, cuánto cuesta hacer llegar la vacuna al lugar en el que las personas viven, cuánto les va a tocar en concreto”, ejemplificó.

Leer más: Así se distribuirán las vacunas Covid-19 AstraZeneca por todo México

Bohórquez López apuntó que todos los días cambia esta información, por lo que existe un clima muy propicio para que haya sobreprecios en la compra de vacunas y tratamientos para SARS-CoV-2.

“Normalmente hablamos de muchas vacunas, pero también se está hablando de tratamientos. Yo creo que es una zona de mucho riesgo, especialmente en las zonas que acaban de pasar elecciones y van a entrar a otro, pero especialmente en un año electoral, entonces tienes todos los riesgos juntos”, consideró.

¿Cómo va el combate a la corrupción?

Transparencia Internacional presentó la edición 2020 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) para 180 países.

Eduardo Bohórquez López, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, que trabajan de la mano, indicó que este instrumento es el más acreditado a nivel internacional en medición de percepción de la corrupción, y registra, además, la opinión de analistas, personas expertas y mujeres y hombres de negocios de diversos países sobre la situación que guarda la corrupción en cada uno de los países evaluados.

Según los resultados, donde 0 sería la evaluación más baja y 100 la mejor evaluación posible, la edición del IPC en 2020 la encabezan Dinamarca y Nueva Zelanda, con 88 puntos en la posición 1; Finlandia, Singapur, Suecia y Suiza, con 85 puntos en la posición 2, de 180 países. En la parte baja del índice se ubican Sudán del Sur y Somalia, con únicamente 12 puntos,en la posición 179 de 180 países evaluados.

De acuerdo con la explicación de Eduardo Bohórquez López, México muestra una mejoría de dos puntos y pasa de tener 29 puntos de calificación a 31. “31 puntos de calificación son buenos, son dos puntos más que en 2019, pero todavía no es suficiente para alcanzar la calificación más alta que ha tenido México, que es de 35 puntos, en 2014”, mencionó.

Lo que ha pasado, según detalló, es que México detuvo una caída en los índices de corrupción del 2019 y mejoró dos puntos en 2020, pero ni siquiera ha recuperado el nivel que tenía en 2014.

De acuerdo con el director de Transparencia México, la posición de 35 puntos en 2014 tampoco es buena.

Leer más: Crimen organizado, al acecho de vacunas y pruebas para Covid-19 en México

“Está empezando a cambiar la tendencia, pero ni siquiera hemos recuperado los niveles de los que veníamos. Para que esté en un lugar apropiado, tendría que mejorar mucho más en menos tiempo”, comentó.

México sigue siendo, además, el país peor evaluado entre los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, al ubicarse en la posición 37 de 37 países que la integran.

Medidas

Por ahora, dijo que el tema principal de la lucha contra la corrupción está en la Fiscalía General de la República. Ejemplificó que el propio presidente Andrés Manuel decidió mover la agenda anticorrupción al fiscal general, a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Sistema de Administración Tributaria.

En este sentido, Bohórquez López hizo hincapié en que en 2020, Transparencia Internacional informó que en el periodo 2016 a 2019 ninguno de los casos de corrupción transnacional que involucran empresas y funcionarios mexicanos fue sancionado en México.

Desde Transparencia Mexicana se hizo la recomendación a que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice el gasto público en tiempo real, con particular énfasis en el gasto en salud y los programas sociales y de reactivación económica, así como que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se concentre en asegurar el principio de máxima publicidad en las acciones de salud pública, educación y reactivación económica vinculadas con los efectos de la emergencia sanitaria.