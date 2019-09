Denuncian que 190 investigadores están varados en el extranjero

Ciudad de México.- Diputados perredistas denunciaron en la Cámara de Diputados que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), mantiene varados a 190 investigadores de alto nivel en varios países, y que no reciben recursos económicos por presuntas trabas burocráticas de la institución, que los coloca además en la incertidumbre en su estatus migratorio.

Los legisladores piden resolver esta situación de las trabajadoras y trabajadores de la ciencia, con grado de doctorado y que renueven sus contratos y puedan recibir los apoyos económicos asignados para sus proyectos de investigación.

En una conferencia a distancia que sostuvieron con la Diputada Guadalupe Almaguer Pardo, en representación de las y los integrantes del GPPRD, las y los investigadores explicaron la crítica situación en que se encuentran debido a que por un supuesto asunto de papeleo, que no ha sido resuelto por las autoridades responsables, no pueden continuar con su trabajo por falta de recursos.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

A decir de ellos, el Conacyt alega que las fallas obedecen a un presunto problema de la convocatoria que no se puede resolver vía electrónica, lo que ha ocasionado que de 278, únicamente 88 han recibido el correspondiente financiamiento para sus proyectos de investigación.

Los investigadores denuncian trabas burocráticas para la entrega de recursos en el extranjero. | Pixabay

Las y los diputados perredistas afirmaron que esto es grave porque las y los afectados no solamente no están recibiendo el recurso para sus respectivos proyectos, sino que además su estatus migratorio es incierto, porque al no estar actualizada su acreditación como investigadoras e investigadores por la institución a la que pertenecen, prácticamente están varados en países como Francia, Estados Unidos, España y otros.

En ese sentido, hicieron un llamado a los distintos grupos parlamentarios a sumar esfuerzos, junto con la Dra. Elena Álvarez-Buylla, Directora General del Conacyt, para resolver a la brevedad esta situación porque no es un asunto menor lo que les está pasando a este grupo de investigadoras e investigadores mexicanos de alto nivel.

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!