Denuncian que PRI y PAN tenían una red de escorts en la Cámara de Diputados

Puebla.- Nay Salvatori Bojalil, candidata de Morena por el Distrito 10 de Cholula, Puebla, denunció a través de su cuenta de Facebook que cuando el partido político en el que milita llegó a la Cámara de Diputados se detectó que el PAN tenía una red de escorts y jacuzzi.

Fue durante este jueves 15 de abril, cuando la aspirante a la reelección como diputada de Puebla, subió un video en vivo a su cuenta oficial de Facebook, donde exponía a los diputados del PAN por tener una red de escorts en la Cámara de Diputados, a la vez que se defendía de los ataques que recibió por ser mal hablada en sus videos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Detectan fuga de gas en pozo exploratorio de Tamaulipas

Nay Salvatori subió el video a su cuenta de Facebook, sin embargo, a los pocos minutos decidió borrarlo, debido a que tenía miedo de que se tomaran represalias en contra de ella.

"Por miedo a que se tomen represalias en mi vs por la declaración que hice, he bajado el video pero exhorto a los medios a que abran una investigación con ex empleados y empleados de, para que les den más información. Por obvias razones no revelaré el nombre de mi fuente", tuiteó Nay Salvatori, sobre el video que subió donde exponía a los diputados federales del PAN.

No obstante, una parte del video fue subido por parte de un usuario de redes y compartido por ella en Twitter, se trata del lapso donde ella acusa a los diputados del PAN de tener escorts y pagarlas con los impuestos de los ciudadanos.

"Todas estas chicas estaban en nómina, o sea el PRI y el PAN con tus impuestos tenían escorts, tenían mujeres que se dedicaban a la prostitución y la pagaban con tus impuestos, se acostaban y tenían relaciones sexuales en la Cámara de Diputados con tus impuestos, con las oficinas que les paga la Cámara de Diputados con tus impuestos”, declaró en el video Nay Salvatori.

También explicó que en la Cámara de Diputados existía una "madrota" quien tras recibir la orden o pedido de algún diputado, preparaba una oficina del recinto legislativo para que pudieran tener relaciones íntimas con las escorts.

"Si el Diputado la quiere, hay una madrota aquí en la Cámara, que tiene una oficina, y le pagas cinco mil pesos y te la pone, más lo que tú le quieras pagar a la escort”, afirmó la candidata a reelección de diputada federal de acuerdo a un medio local que tuvo acceso al video completo.

En el video donde expone la red de escorts en la Cámara de Diputados, Nay Salvatori insiste en múltiples ocasiones que los diputados de PAN realizaban estas acciones pagando con los impuestos de la población.

"Reflexionen lo que van a hacer (…) fíjense lo que hacían con los impuestos de los mexicanos mientras la gente se moría de hambre, había hasta jacuzzi en la oficina del PAN en el pleno y prostitución (…) hoy tenemos un gobierno que apoya a los pobres y ya lo queremos sacar por los interes mezquinos de algunos", aseguró la diputada con lincencia Salvatori Bojalil, según un medio local que tuvo acceso al video completo..

Tras subir y borrar el video, Nay explicó que fue intervenida por periodistas que le pidieron que presentara evidencia que soportaran sus declaraciones, no obstante, ella señaló que la información la recibió por parte de las escorts que trabajaban en la Cámara de Diputados y que fueron "despedidas" cuando Morena llegó al recinto.

En ese sentido, declaró que ella no tenía por que dar evidencias de sus declaraciones y que le tocaba a los medios de comunicación realizar la investigación con personal o ex personal de la Cámara baja, para verificar la información que ella proporcionó a través de sus redes sociales.

Leer más: Revocan candidatura de Xavier Nava por la alcaldía de SLP

Explicó Nay Salvatori, que no expondría a sus fuentes por la situación de vulnerabilidad que viven las mujeres en México, y pidió a los medios que hicieran su tarea de investigación.

"Este es de los típicos que pide pruebas para poderles creer a las mujeres. Espero sepa que presentar testimonios resultaría extremadamente peligroso para las mujeres implicadas. En fin, los machotes.", tuiteó Salvatori Bojalil al compartir una parte del video donde expone al PAN.