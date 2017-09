Denuncian represarías por apoyar a AMLO rumbo 2018

Ciudad de México.- María Guadalupe Rodríguez Martínez directora general del proyecto Cendis (Centros de Desarrollo Infantil del Frente Popular Tierra y Libertad) denunció que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) congeló dos cuentas bancarias donde recibe mensualmente de la Secretaría Estatal de Educación seis millones diez mil 900 pesos para el pago de salarios a 680 maestros, auxiliares educativos y empleados de servicios generales, que atienden a siete mil niños que se benefician de dicho modelo educativo.

Rodríguez Martínez expresó que dado que no ha incurrido en ninguna irregularidad, como se ha probado en las auditorías que se practican a la institución desde hace 27 años, se trataría de una represalia por la decisión que tomó el Partido del Trabajo, que dirige su esposo Alberto Anaya Gutiérrez, de apoyar el proyecto de Andrés Manuel López Obrador como su candidato a la presidencia en 2018, en alianza con Morena.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: El Universal

Agregó que la Seido congeló además tres cuentas individuales donde el gobierno del estado le deposita su sueldo por dos plazas de maestra y una por la dirección de los Cendis, así como otras once cuentas de personas por el mismo hecho de que llevan su mismo nombre y apellidos.

Mencionó que en 2011 los Cendis, que fundó el FPTyL (antecedente histórico del PT, pero sin participar en la lucha electoral), pasaron a formar parte de la Secretaría de Educación y durante el gobierno de Jaime Rodríguez ella recibió nombramiento como directora general y por acuerdo administrativo publicado en el Periódico Oficial del Estado, tiene la facultad de organizar, administrar recursos materiales, financieros y presupuestos.

Imagen Ilustrativa. Foto: El Universal

Agregó que de manera sorpresiva, al pretender pagar su sueldo a los maestros, el banco donde tienen las cuentas les informó que habían sido congeladas, y al investigar que enteró que había sido la Seido, por una supuesta carpeta de investigación en su contra, por delitos de delincuencia organizada, lo cual no tiene ningún fundamento.

El jueves por la tarde los afectados protestaron en Palacio de Gobierno y bloquearon una avenida aledaña, y hoy acudieron a manifestarse en el exterior del Congreso local, mientras el gobernador acudió a la ceremonia de inicio del tercer año de sesiones.

El gobierno estatal, se comprometió a pagar al personal de los Cendis, con recursos propios de manera temporal y también se buscará resolver el problema de la provisión de alimentos que reciben diariamente cinco mil niños de trece Cendis, y dos mil de cinco primarias de tiempo completo, cuyo monto mensual asciende a 1.6 millones de pesos en total.

Imagen Ilustrativa Foto: gobierno de Baja California

Rodríguez Martínez, explicó que ella había solicitado modificar la forma en que se suministran los recursos para sueldos y gastos de los Cendis, pues el gobierno federal envía una partida al gobierno estatal, éste a través de la Tesorería envía el dinero a la Secretaría de Educación, que lo deposita a ella como directora, a fin de que elabore los cheques para todos los trabajadores.

Ahora los responsables de esta tarea será la Secretaría de Educación, pero implicaría que también los trabajadores obtengan su plaza en el sistema estatal. Como se venía operando, reconoció, estaban en una situación muy vulnerable para el golpeteo político “que no fue orquestado por el gobierno del estado, el problema se creó a nivel federal y parece ser una cuestión de persecución política”.

Andrés Manuel López Obrador. Foto: El Universal

Consideró, “es una represalia porque el PT decidió apoyar a Andrés Manuel López Obrador, pero que no afecten a niños ni al personal de los Cendis, aquí estoy, si debo algo, tengo que pagar; pero no debo nada, estoy tranquila porque no he cometido ningún error. En 27 años nunca nos hemos tenido una irregularidad”, de acuerdo a las auditorías realizadas.

Expresó que el gobierno del estado deberá explicar a la Seido que ella no maneja recursos del narcotráfico, que ellos le depositan para el pago de los maestros y demás trabajadores de los Cendis.

“Lo curioso es que no hubo ninguna notificación de nada, ni hay un citatorio; esto es el costo de irnos en alianza con Andrés Manuel López Obrador, viene de las altas esferas del poder, pero no se vale que se afecte a los niños”, reiteró.

No les gusta que la oposición tenga proyectos exitosos, los Cendis ha ganado 47 premios a la calidad, somos punto de referencia internacional, y estamos reconocidos por la OCDE en aprendizajes innovadores en educación temprana, dijo Rodríguez Martínez.

Con Información de: El Universal

También puedes leer