Denuncian simulación en las candidaturas LGBT+ en Sinaloa

México.- El día de ayer, Debate dio a conocer la baja representación de la comunidad LGBT+ en candidaturas a diputaciones federales para el próximo 6 de junio.

Por lo tanto, se investigaron las candidaturas a diputaciones locales de Sinaloa y se encontró que la representación es aún más baja: del 1.92 por ciento contemplado en las diputaciones federales, se tiene un 1.72 por ciento en las candidaturas a diputaciones locales. Para buscar incluir el sector LGBT+, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) implementó la acción afirmativa en diversidad sexual, lo cual, según activistas, no cumplió; incluso denunciaron actos de simulación en algunas candidaturas señaladas para ese propósito.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Cuestionario de identidad para las diputaciones federales

A nivel federal, el INE implementó el cuestionario de identidad, el cual se encuentra fundamentado por los artículos 70, párrafo 1, inciso “c”, del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, así como 4, fracción III y 8, apartado “B”, de los lineamientos para el uso del sistema denominado Candidatas y Candidatos, Conóceles.

Leer más: Un gobierno cercano a la gente resuelve muchas cosas: Mario Zamora

Dicho cuestionario contempla la identificación de aspirantes pertenecientes a comunidades indígenas, afromexicanas, personas migrante dentro del territorio, individuos con alguna discapacidad o si la persona forma parte de la población LGBTTTIQ+. Debido a que estos grupos poblacionales son considerados como grupos en situación de discriminación.

Para el caso de las identidades LGBT+, el Instituto contabilizó 102 candidaturas de un universo de 5 mil 308, lo cual significa que menos del 2 por ciento de los aspirantes a una diputación federal manifestó pertenecer a la comunidad LGBT+.

Mecanismos de combate a la discriminación

El cuestionario mencionado en el párrafo anterior es uno de los mecanismos o políticas públicas aplicadas para combatir la discriminación; conocida como discriminación positiva, es definida por Vega Alonso del Val, colaboradora de Amnistía Internacional, como un “conjunto de acciones dirigidas a reducir prácticas de discriminación en contra de colectivos excluidos y marginados. Su función es la de corregir una desigualdad”.

Dicho concepto se ve reflejado en las acciones afirmativas, las cuales se encuentran definidas en la ley como “el conjunto de medidas de carácter temporal correctivo, compensatorio y/o de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres” (Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres).

Estas acciones tienen la finalidad de beneficiar a grupos sociales en desventaja, de acuerdo con las definiciones del Glosario para la Igualdad del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) las acciones afirmativas en favor de las mujeres, son obligatorias debido a que su condición de género es un factor limitante de acceso a los recursos económicos, culturales y políticos; por lo tanto, su aplicación no constituye discriminación para los hombres, ya que para estos el género no representa una limitante para el ejercicio de sus derechos.

Acción afirmativa implementada por el IEES

El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), mediante el acuerdo IEES/CG039/21, resolvió implementar la “acción afirmativa en favor de personas de la diversidad sexual, para el Proceso Electoral Local 2020-2021”. Dicho documento detalla cómo se empleó la medida: los partidos políticos participantes por sí mismos, en coaliciones o en candidatura común, deben postular en cualquiera de los 24 distritos de la entidad, al menos una fórmula de candidatura a diputación que sea integrada por personas de la diversidad sexual, ya sea por mayoría relativa (uninominal) o por el principio de representación proporcional (plurinominal).

Y para acreditar solo basta con manifestación escrita donde se autoadscriba a la comunidad LGBT+. En caso de ser persona trans, se tomará el género con el que se identifique, a diferencia de la persona que se identifique como no binaria, de esta forma no contabilizará para la cuota de paridad de género de los partidos contendientes.

Este requerimiento fue cumplimentado; cada partido o coalición contendiente en la próxima elección registró al menos a un aspirante a una diputación local que se autoadscribe de la comunidad LGBT+, con diferencia del PRI, que registró a 2. Esto significa que solamente 11 de los 620 aspirantes manifiestan ser LGBT+. Con esto, Sinaloa registra un porcentaje menor que el contemplado a nivel federal del 1.92 por ciento.

Colectivos LGBT+ denuncian simulación

Debate contactó con representantes de la comunidad LGBT+ dentro del estado, los cuales reprobaron la baja representación y las flaquezas de las medidas de inclusión política. En primer lugar, Vicky Ibarra, representante de Mazatlán Incluyente, denunció simulación en el cumplimiento del requisito para la diversidad sexual: “Los partidos políticos en Sinaloa, en su mayoría, simularon las candidaturas locales para cubrir con el porcentaje que la Ley Electoral del estado marca. No es muy difícil desenmascarar sus falsas cuotas de las minorías representada por la población LGBT+”.

También señaló que son utilizados en los discursos políticos, “los municipios y los distritos son chicos y somos grupos organizados en todos los municipios del estado, podemos darnos cuenta que en esta elección, como en otras, las minorías seguimos siendo bandera para muchos partidos. Solo en el discurso son sensibles y ‘apoyan’ solo en sus palabras y publicaciones de colores.

Esto queda claro de raíz, al no solo no incluir candidaturas para los LGBT+ en sus partidos, sino además no tener vergüenza de simularse parte de la comunidad para cumplir ante la Ley Electoral ciega que tenemos”.

Por último, mencionó que estos hechos de simulación no se limitan a la población LGBT+: “Sin embargo, en el terreno de campaña, los pueblos, sindicaturas y colonias siguen utilizando a hombres y mujeres de nuestra minoría para promover el voto a favor de sus partidos y candidatos, al igual que las candidaturas para personas indígenas y otras minorías. Esta elección fue un pésimo ensayo de democracia incluyente”.

Por otra parte, Tiago Ventura, presidente de Sinaloa Incluyente, se refirió en particular a las personas registradas como candidatos: “Solamente el Partido Verde colocó en las primeras cuatro posiciones a una persona de la diversidad. Los partidos Morena y Movimiento Ciudadano ingresaron a candidatas en mayoría relativa y el PRI en representación proporcional. De los demás partidos, no conocemos quiénes son las personas que fueron marcadas como acción afirmativa”.

Aclaró que no es necesario conocer a todas las personas del colectivo, pero para estos casos “sería conveniente que estas personas tengan alguna actividad en pro de reconocimiento de los derechos o algún conocimiento respecto al tema”. Aclaró que desconocen quiénes son los otros candidatos, ya que son pocos los miembros visibles de la comunidad LGBT+ en el estado: “Nos conocemos entre nosotros”.

Tiago concluyó que alguien como candidato(a) no está obligado(a) a ser abierto sobre su orientación sexual: “Hay algunos mecanismos que aún no se han terminado de pulir, tienen deficiencias, ya que una persona no está obligada a demostrar que pertenece a un colectivo de la diversidad. Tenemos que trabajar en un mecanismo, como el reconocimiento social de las personas de la diversidad, para lograr una efectiva representación”.

Adicionalmente, Ana Bueno, del colectivo Igualess ,consideró como noble y un paso importante la implementación de la acción afirmativa en materia de diversidad sexual: “Si bien es cierto, hace falta mucho trabajo, que los partidos entiendan la importancia de un candidato de la diversidad sexual, que no solo sea para cumplir con un requisito, una cuota, sino realmente un espacio con dignidad”.

Ana mencionó que la manifestación de ser de la diversidad sexual no es suficiente “lo importante es incluir personas claves de la población LGBT+ que ya tengan un trabajo importante, que sean activistas, que ayuden a la población importante. No solo incluir a alguien porque es gay o porque es lesbiana o porque es transexual, sino por que está trabajando por la población LGBT+”.

Por último, hizo un llamado a los partidos políticos: “Es importante que entiendan el papel de un candidato LGBT+, el cual viene a dignificar y a sumarle a su partido, no a ser parte de una cuota que tienen que cumplir. Cuando lo hagan con la intención real, vamos a ganar todos, Sinaloa y México”.

Leer más: A partir del 22 de mayo INE abrirá voto pro internet para mexicanos que viven en el extranjero

Pocos candidatos LGBT+

Se tienen registrados 102, de un total de 5 mil 308 aspirantes a diputaciones federales.

En Sinaloa, representación más baja

Solo 11 de los 620 aspirantes a diputaciones locales manifiesta ser LGBT+.