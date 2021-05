Denuncian supuestos vínculos entre el Tribunal Electoral de Sinaloa y Rubén Rocha Moya

Sinaloa.- La Alianza Mexicana de Abogados hizo pública su denuncia por supuestos vínculos entre tres magistradas del Tribunal Electoral y Rubén Rocha Moya, candidato a la gubernatura del estado por Morena-PAS.

Ricardo Beltrán Verduzco, presidente de la Alianza, señaló que el hecho de que los miembros del Tribunal tengan un vínculo con el candidato de la coalición Morena-PAS derrumba la imparcialidad, posicionándolos como poco confiables.

Todo ello debido a que informó que la magistrada Aída Inzunza es hermana del presidente del Tribunal de justicia, quien se sustenta como compadre de Rocha Moya y, de ganar, sería el secretario general de Gobierno; la magistrada Maizola Campos es exesposa de Jacinto Pérez, quien es coordinador de materia electoral del candidato, y Carolina Chávez es ahijada de bautismo del candidato, es decir, de los cinco, tres asumen una relación con el candidato.

“A todas luces, hay parcialidad, y no es por defender a alguna organización. Estamos obligados a informar a la sociedad lo que sucede y no quedarnos callados. No queremos ser cómplices de la ilegalidad”, afirmó.

Considera que el pueblo de Sinaloa debe estar enterado de la situación porque no merece la imparcialidad en el Tribunal Estatal Electoral del estado.