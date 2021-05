¿Desánimo ciudadano por la próxima elección? Analistas opinan

Sinaloa.- Inició el segundo mes de campañas electorales en Sinaloa y el resto del país. Si bien los partidos políticos y sus aspirantes han movido cielo, mar y tierra para llamar la atención de los ciudadanos, existe un grupo importante de la población en la que su prioridad está muy por encima de eso.

De acuerdo con Fernanda Somuano, doctora en ciencia política, entrevistada por Debate, en gran parte de la población la pandemia y los problemas de seguridad están por encima del interés de inmiscuirse en el proceso electoral; mientras que para Jaime González y Fernando Zepeda, analistas políticos, la gente está concentrada en el trabajo, su situación económica y cómo llevar de comer a sus casas.

Además, Fernando Zepeda agregó que mucha de la apatía ciudadana se debe también a errores que ha cometido el Gobierno en su función.

Este 6 de junio, durante las elecciones intermedias, a nivel federal se elegirá la renovación de la Cámara de Diputados, 300 diputaciones por el principio de mayoría relativa y 200 por representación proporcional. Además, a nivel local se votará para 15 gubernaturas, 30 Congresos locales y las alcaldías en 30 estados, entre ellos Sinaloa.

Núcleo de campaña

Para el analista político Jaime González, algunas de las personas que están inmersas en las campañas ven mucha buena vibra, mucha alegría, mucho trabajo; sin embargo, opinó que ese sentir no llega a toda la población.

Como ejemplo, dijo que la población en Ahome, Sinaloa, es de alrededor de 400 mil ciudadanos y están involucrados en las campañas políticas alrededor de seis mil personas.

Destacó que hay desconocimiento de muchos ciudadanos de que actualmente se están llevando las campañas, así como de qué figuras están participando, al señalar que muchas de las personas están más preocupadas por trabajar y llevar de comer a sus casas ante la situación económica que se vive.

“Sí hay gente que anda involucrada, que tiene conocimiento de esto, pero mucha no está ni enterada de qué se trata”, apuntó el analista.

Ante este panorama, González apuntó que existe una corresponsabilidad entre la autoridad electoral y los partidos políticos por que se mejore esa percepción. A ambas partes, apuntó, les interesa y les conviene que la gente sepa que hay un proceso electoral. Dijo que el ente electoral puede considerar como un éxito la jornada en medida de que se aumente el flujo de votantes ese día, mientras que los partidos pueden ganar votos.

“Pero también forma parte de esto un hartazgo, un desgano de mucha gente que ya está enfadada harta de pleitos, de dimes y diretes, y que no quieren saber y no quieren involucrarse para nada. A lo mejor no es correcta su posición, pero esa es y hay que respetarla”, comentó.

No obstante, reflexionó que eso ocurre, así como hay otras personas que quieren participar para que su voto cuente, y apuntó que también es muy respetable.

Fernando Zepeda, columnista de Debate y analista político, coincidió al destacar que, al margen del entusiasmo que le puedan estar imprimiendo en las campañas los candidatos y los partidos políticos, la gente está pensando más en lo inmediato, como en salud, economía, que la tienen muy deteriorada, y el empleo, sobre cómo van a resolver su situación de inmediato, cómo van a mantener a sus familias. Lo anterior, sumado a una desilusión por muchos errores que ha cometido el Gobierno en su función, según consideró.

“El ciudadano común está más preocupado por otras cosas que ellos consideran más importantes; y yo también lo digo así, primero está la salud, luego la situación económica, el empleo”, dijo. A su vez, consideró que es preocupante la percepción que se tiene rumbo a la elección en junio y reafirmó que el marcado desinterés y la apatía de la gente tiene mucho que ver con la pandemia, la economía y el empleo.

“Por muchas y mejores propuestas que hagan los candidatos y muchas fiestas que organicen y todo lo que quieran, pero muchos ciudadanos se muestran apáticos”, añadió.

Tipo de elección

Fernanda Somuano, doctora en ciencia política, destacó en entrevista para EL DEBATE que, aun con pandemia, sí pareciera que hay interés en la elección. Por un lado, destacó que ubica a una ciudadanía muy polarizada a favor del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador y, por el otro, a una ciudadanía que apoya a la oposición de todo ese proyecto.

La integrante del Sistema Nacional de Investigadores, nivel III, comentó que si bien el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, ha destacado que este año la elección podría tener una importante participación ciudadana, es decir, en rangos normales y que no habría mucha menos participación por la situación pandémica, sino que al contrario, justamente la situación sanitaria puede empujar a que haya mayor participación, la especialista en democracia advirtió que no solo es la pandemia, sino también la inseguridad.

“Yo no sé si al final el miedo que pudiera haber no solo por la pandemia, sino por la inseguridad, también tan terrible que estamos viviendo y que sigue, digamos, al alza en muchos lugares del país, vayan más bien a tender a deprimir la participación”, consideró.

Sobre todo, al destacar que se trata de una elección intermedia, que regularmente tienen menor participación que las presidenciales que son cada seis años.

De acuerdo con el INE, el promedio de participación en elecciones intermedias en el periodo de 1991 a 2015 fue de 51.29 por ciento, mientras que en el caso de las presidenciales, durante ese mismo periodo, fue de 65.44 por ciento, una diferencia de 14.15 puntos porcentuales. Lo anterior, sumado a que las últimas elecciones presidenciales en 2018 62.2 por ciento de un listado nominal de 89.1 millones de electores participaron.

“Pareciera, por lo menos lo que uno ve en redes, en los medios, que sí hay interés, la gente parece que sí va a salir, sobre todo, repito, aquellos que van a apoyar el proyecto del presidente versus los que van a ir a mostrar su inconformidad y su desagrado y su no acuerdo con el proyecto del presidente”, explicó.

Sin embargo, enfatizó en que el 6 de junio definirá cuál fue el ánimo real de la gente y si sí se animaron a salir aun con estos problemas.

Pandemia y su impacto

Zepeda comentó que la pandemia llegó a cambiar por completo todas las formas de convivencia y, lógicamente, impacta en el proceso electoral, y ya esos grandes mítines que tradicionalmente realizaban en las campañas, ya deben de desaparecer o están desapareciendo. Lo ideal hoy en día, destacó, es hacer campañas en las redes sociales o multiplicar las reuniones pequeñas de 15 o 20 personas y hacer muchas, cientos, para que los puedan conocer.

“La realidad es que aquí en Sinaloa, como en otros estados, lo que se está imponiendo es la marca Morena. En 2018 fue un fenómeno y todavía sigue con la viada que le dio esa elección y que, lógicamente, se la sigue dando el presidente López Obrador diario en las mañaneras, es la marca, pero cuando a esta marca Morena le pones nombre, es cuando empiezan a bajar el número de simpatizantes o interesados en votar por ellos”, analizó.

Por mencionar algunos ejemplos, apuntó a Estrada Ferreiro, candidato de Morena por la alcaldía de Culiacán; a Guillermo Benítez Torres, candidato de Morena por la alcaldía de Mazatlán, y a Gerardo Vargas Landeros, candidato de Morena por el municipio de Ahome, a quien, dijo, se le sigue relacionando con el malovismo.

Enfatizó que si fueran tiempos comunes y normales, las figuras políticas y los candidatos pesarían tremendamente en esa elección, pero las condiciones son muy diferentes.

Jaime González coincidió al destacar que la covid-19 sí ha afectado las campañas, por ejemplo, dijo que algunos militantes de partidos políticos no acuden a los eventos porque se cuidan, ya que si van 30, 40 o 50 gentes, surge el miedo del contagio. Añadió que sí es mucha la población que no participa en este momento de la campaña por la pandemia.

Los Datos

Debates

A partir del mes de mayo, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa lleva a cabo debates políticos entre sus candidatos a las diversas alcaldías y diputaciones en el estado, como un ejercicio democrático entre los participantes.

30 estados

El 6 de junio son 30 estados los que elegirán a sus alcaldes, entre ellos Sinaloa. Además de15 gubernaturas en todo el país.