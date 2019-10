"Desaparecen" expedientes de Vigilancia del Congreso

Guadalajara.- Documentos relacionados con la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) están desaparecidos en la Unidad de Vigilancia del Congreso local.

Mirza Flores, diputada local de MC, exhibió que tras la salida el mes pasado de Javier Jiménez, quien era director de ese órgano que se encarga de fiscalizar el trabajo de la ASEJ, en el proceso de entrega recepción se detectó retrasos en trabajo y falta de expedientes.

"Los informes que tenemos de la Contraloría (del Legislativo) no están completos, y lo que estamos ahorita es haciendo el cierre porque hay documentación que aún no encontramos y eso es la que vamos a señalar en las actas", indicó la legisladora.

"Hay retraso en ciertos trámites que se debió de haber hecho en el mes de julio, agosto, y que tampoco se hicieron estos trámites; entonces, esto es lo que vamos a señalar en las actas de entrega recepción para que las cotejemos junto con las actas de la Contraloría para poder determinar si hay responsabilidad (de Jiménez)", añadió.

Al cuestionar a Flores sobre el tipo de expedientes que no han sido localizados en la Unidad de Vigilancia, la congresista refirió que son algunos relacionados con la ASEJ.

"Como el presupuesto de la Auditoría Superior del Estado que se lo presentaron al director, y el director me parece que no le dio seguimiento (...); no están algunos expedientes de declaraciones patrimoniales de personal de la Auditoría Superior del Estado", dijo la diputada de MC.

...Y reprueban cuentas "sucias"

Debido a anomalías que no fueron solventadas, la Comisión de Vigilancia del Congreso reprobó hoy 13 cuentas de entes públicos, las cuales corresponden a ejercicios fiscales del 2012 al 2017.

Entre las cuentas que no fueron avaladas están la del Instituto Tecnológico Superior de Tequila, por irregularidades que ascienden a 212.3 millones de pesos; la de Jilotlán de los Dolores, por 12.7 millones; la de Acatlán de Juárez, por 7.6 millones; la de Tonila, por 4.4 millones; y la de Totatiche, por 1.8 millones de pesos.

Si el Pleno del Congreso lo avala, se impondrían créditos fiscales iguales a las anomalías detectadas en cuentas públicas, los cuales tendrían que ser pagados por los responsables de esos ejercicios fiscales.