Desaparecer al Inadem perjudicará a jóvenes emprendedores: Zamora

Sinaloa.- Durante la discusión en el Senado de la República sobre la desaparición del Instituto Nacional del Emprendedor, el Senador sinaloense, Mario Zamora defendió a quienes emprenden un negocio y a las instituciones que les apoyan, y se pronunció a favor de su fortalecimiento y no de su exterminio como ha sido la agenda marcada por la mayoría parlamentaria y este nuevo gobierno en su llamada 4T.

Recalcó la importancia de fomentar la innovación en los jóvenes comentando: “el día que un país encuentre la fórmula para poder producir emprendedores, ese día ese país se dejará de preocupar por problemas de pobreza o de injusticias”.

Dio como ejemplo que nuestra economía está construida sobre la base de las micro, pequeñas y medianas empresas, que en el país representan el 99 por ciento de las unidades económicas registradas, generan el 78 por ciento de los empleos y aportan el 42 por ciento del Producto Interno Bruto. Con la desaparición del Instituto, 4.4 millones de mexicanos que tienen capital de la institución y 92 mil proyectos productivos se quedarán en el desamparo al no existir una alternativa clara de este gobierno.

Señaló que, atrás de esas estadísticas, se encuentran miles de historias de jóvenes y adultos que se han atrevido y han encontrado en el emprendimiento una forma de mejorar su calidad de vida.

El legislador recalcó que sí el principal argumento para desaparecer la única institución que apoya a los emprendedores del país es la corrupción y la malversación de los recursos, se tomen medidas enérgicas y veamos ya denuncias penales e inhabilitación de funcionarios y no solo sea mediante discursos sustentados en el pasado; pero sino hay pruebas no habría por qué desaparecerlo sino, al contrario, fortalecerlo y no mandarlo a un área más de una Secretaría como se ha planteado por los propios legisladores que apoyaron su desaparición.

El legislador sinaloense insistió que con la desaparición del INADEM, se atenta contra un Instituto que ha beneficiado a jóvenes emprendedores, y con su desaparición no se tiene al momento un claro proyecto que sustituya con toda la fuerza y rigor lo que hoy se elimina; por lo que, es fundamental generar un ambiente de acompañamiento y certidumbre para quienes desarrollan sus proyectos y emprenden empresas ante la falta de empleos que cada vez es más creciente en el país.

Finalmente, el Senador dejó claro que tiene un firme compromiso con las y los jóvenes, con el emprendurismo e innovación, asegurando que dará un especial seguimiento a la propuesta que sustituya a este instituto y sea lo que afirmaron los legisladores de Morena en ambas tribunas del Congreso de la Unión y no solo se convierta en otra acción clientelar como las que se han hecho costumbre en esta administración.