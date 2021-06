Desaparecer plurinominales sería un retroceso para la democracia de México, advierten expertos

México.- La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de desaparecer diputados y senadores plurinominales mediante una reforma electoral, de llevarse a cabo sería un retroceso para México, consideran expertos en la materia.

Los legisladores de representación proporcional fueron creados en 1977 a fin de que los grupos minoritarios contaran con representación en el Congreso de la Unión. Actualmente hay 200 diputaciones plurinominales en la Cámara de Diputados y 32 en el Senado de la República.

Para Javier Santiago Castillo, profesor del departamento de Sociología en la Unidad Iztapalapa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UAM), la iniciativa de AMLO representaría un retroceso para la democracia, ya que estaría nulificando las minorías.

Es un retroceso buscando nulificar las minorías, y significa nulificar la posibilidad de la democracia (...) En la democracia, los partidos deben tener la posibilidad de convertirse en mayoría y eso lo van a decidir los ciudadanos con sus votos, pero si se les arrincona, eso no es democrático", dijo a Forbes.

El especialista en temas electorales señaló que por lo general son los partidos con mayor representación en el Congreso los que plantean desaparecer a los llamados "pluris", una propuesta que no es viable, por lo que es de esperarse que los partidos de la oposición la rechacen.

Tal es el caso del partido de Morena, que se reafirmó como primera fuerza política en la Cámara de Diputados tras las elecciones del 6 de junio, y cuya bancada ya ha manifestado su respaldo a la iniciativa de reforma electoral del presidente.

Dicha propuesta se basa en el argumento de que quitar los "pluris" representaría un ahorro en los costos de las elecciones, lo que podría destinarse a ayudar al pueblo de México.

En ese sentido, el profesor de la UAM considera que AMLO busca enviar esta iniciativa con el objetivo de desgastar la imagen de los partidos de la oposición previo a las elecciones presidenciales de 2024, es decir, que detrás habría intereses electorales.

Desde mi punto de vista es una jugada política para hacer ver a los partidos opositores como conservadores y que se niegan a disminuir el costo de las elecciones porque quieren seguir sangrando al pueblo. En la lógica de desprestigiarlos y en la ruta de la sucesión presidencial", explicó.

Por su parte, Amós García, especialista en Política Pública por el Tecnológico de Monterrey, resaltó que los legisladores plurinominales deben permanecer, ya que su función es dar voz a las minorías.

"Creo que su función en algún sentido no deja de ser importante para permitir y garantizar la presencia y voces de minorías, que de otra manera no podrían tener acceso a la formulación de leyes", apuntó.

Asimismo, reconoció que el sistema electoral del país es caro, pero resaltó ha sido muy efectivo, por lo que cuestionó de qué manera reducir los recursos destinados a campañas electorales y el Instituto Nacional Electoral (INE) garantizaría su funcionamiento.

AMLO propone desaparecer "pluris"

Fue ayer 15 de junio que el presidente López Obrador anunció que enviará una iniciativa al Congreso de la Unión en la que propone eliminar los diputados y senadores plurinominales.

"¿Para qué tantos diputados? ¿por qué no nada más se quedan los de la mayoría? ¿por qué no se quitan los 200 plurinominales? Pero esto no sólo en la Cámara de Diputados, también en la de senadores", señaló.

AMLO afirmó que la reforma electoral que propondrá tiene como fin garantizar la democracia e independencia en el proceso electoral. Dicha iniciativa buscaría hacer modificaciones al INE sin eliminarlo, pero además contempla eliminar los plurinominales y reducir el gasto público destinado a partidos.

En ese sentido, el mandatario criticó que actualmente se destinan más de 20 mil millones de pesos a partidos, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). "Son las elecciones más caras del mundo", acusó.

