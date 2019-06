Desaparecidos, peor herencia que dejaron.- AMLO

Ciudad de México.- Ante reclamos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que siempre dará la cara y que la peor herencia que dejaron los Gobiernos anteriores a su Administración es el tema de los desaparecidos en el País.

"No voy a ocultarme, voy a dar la cara siempre, por difícil que sea, por doloroso que sea, por incómodo que sea, voy a estar siempre dando la cara y tratando con ustedes este lamentable asunto, quiero decirles que es la peor herencia que nos dejaron los Gobiernos anteriores, la peor herencia", dijo en su intervención en el Informe de Labores del Sistema Nacional de Búsqueda.

"Y vaya que nos dejaron muchos pendientes, se robaron miles de millones de pesos, pero eso tiene remedio, porque ya se va a terminar por completo, ya no hay corrupción tolerada en el Gobierno eso se los puedo garantizar, eso tiene solución pronta y expedita".

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

Ante reclamos de familiares de desaparecidos reunidos en Palacio Nacional, el Mandatario aseguró que no importan sus gritos, porque tienen el derecho a hacerlo, porque es legítimo.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el tema de los desaparecidos se están atendiendo como prioridad en su Gobierno. Foto Agencia Reforma

"Quiero decirles", sostuvo, "que puedo enfrentar esta situación lamentable, grave, porque no tengo problemas de conciencia".

El Jefe del Ejecutivo aseguró que el tema de los desaparecidos se están atendiendo como prioridad en su Gobierno.

Deben ustedes saber que hay 72 asuntos prioritarios en el Gobierno y el número uno es el problema de la inseguridad y de la violencia, y sobre todo el de los desaparecidos.

López Obrador afirmó que la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob tiene todo el respaldo de su Administración para avanzar en sus trabajos.

"No se están escatimando recursos", garantizó, "no hay límite porque no es un asunto que tiene que ver con lo material, tiene que ver con lo humanos, hay todo el apoyo, todos los recursos, para atender esta demanda".

Ante el reclamo del proceder de los Gobernadores en este tema, el Presidente dijo que también se está llevando a cabo este trabajo de manera coordinada con los Gobiernos estatales.