Desata indignación el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana

Sinaloa.- Periodistas en Baja California, frontera con Estados Unidos, y en otras entidades a nivel nacional exigieron ayer al Gobierno protección y un alto a la impunidad que reina en los actos de violencia contra periodistas en México, lo cual inhibe el derecho a la libertad de expresión de la sociedad. En una semana dos periodistas han sido asesinados en Tijuana y en total son tres casos en enero en México.

De acuerdo con reporteros locales, la periodista Lourdes Maldonado López fue asesinada la noche del domingo, minutos después de que la patrulla que la custodiaba abandonó su casa, recibiendo un disparo en la cabeza mientras se encontraba a bordo de su automóvil. Ella contaba con medidas del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de Baja California.

Aunque la Fiscalía local abrió una carpeta de investigación por los hechos, la organización no gubernamental y de defensa de la libertad de expresión, Artículo 19, señaló que el caso debe atraerlo la Fiscalía federal. “ARTICLE 19 exige a la FEADLE, de la FGR, atraer el caso e investigar de forma urgente y objetiva aplicando el protocolo homologado para investigar delitos contra la libertad de expresión.

Las primeras horas y diligencias son vitales para recabar datos y pruebas importantes. Además, ARTICLE 19 insta al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas, de Segob, a brindar protección urgente a la familia y colegas de Lourdes, a fin de garantizar su seguridad e integridad”, expusieron en Facebook.

La indignación del gremio nacional

La semana pasada los periodistas tijuanenses participaron en el velorio, misa de cuerpo presente, vigilia y atención a medios para difundir el caso del asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez, perpetrado el lunes 17 de enero. Una pesadilla que están volviendo a repetir con el crimen de Lourdes Maldonado.

Inés García, periodista de Tijuana, perteneciente a la asociación civil Yo sí soy periodista expresó a Debate en entrevista telefónica que a pesar de que Tijuana es una ciudad violenta desde el 2004 no había ocurrido un atentado contra algún periodista: “Es inaudito nunca había pasado algo así, en el mes hubo 100 homicidios dolosos, no es que un crimen merezca más que otro, pero dos víctimas que son periodistas nos habla de un problema mayor”; “nos tocaron a uno, nos pueden tocar a todos, ahora estamos en shock; apenas estábamos recuperándonos de Margarito y es otro golpe”.

La Red de Periodistas de Mexicali publicó un comunicado ayer exigiendo al Gobierno del Estado rediseñar el mecanismo de protección y revisar la efectividad de las medidas, pues Maldonado ya había denunciado amenazas hace tres años, así como un atentado a su vehículo, al igual que en 2021 cuando expuso que esto era por su ejercicio periodístico y una demanda laboral contra una empresa de medios bajo propiedad del exgobernador Jaime Bonilla, donde ella fue reportera y conductora. Maldonado cubría temas políticos, de corrupción, análisis y fue mentora de diversos reporteros en Tijuana.

Inés García, fundadora del portal Punto Norte en Tijuana, comentó a Debate que ayer los periodistas locales reaccionaron de forma inmediata y realizaron una movilización a la Secretaría de Seguridad Pública puesto que Maldonado recibía seguridad y está acogida al mecanismo estatal de protección a periodistas porque había recibido amenazas.

Hoy están previstas diversas protestas nacionales más grandes, de nuevo en Tijuana, así como en la Ciudad de México, en la Secretaría de Gobernación; Veracruz, Monterrey, y otros estados como Sinaloa; en Culiacán será a las 5 de la tarde en Catedral y en Mazatlán a la misma hora en el malecón.

“Lo que ocurrió deja en manifiesto que no se respeta la autoridad”. Explicó que quienes planearon el crimen conocían que existía un acceso controlado para ingresar a la privada donde vivía, de tal forma que se aprovechó el momento preciso para entrar. Comentó que se explicó en un primer momento que al parecer estaban implicadas dos personas que habían huido en un taxi, sin embargo, no hay indicios balísticos, y se dijo que habría usado un revólver. Mientras que en el caso de Margarito sí encontraron casquillos de prueba.

También se dio a conocer que en el crimen contra el fotoperiodista la Fiscalía estatal confirmó que fue un ataque directo y que está relacionado con su profesión. Comentó que se vieron avances en los días pasados en el otro hecho y esperan lo mismo en este nuevo suceso.

Contexto político

“Estamos cayendo en cuenta de que hay consecuencias tangibles en el trabajo, da mucho miedo si hay intereses de otros grupos políticos o criminales que se envalentonen”, de tal forma que el gremio se siente muy expuesto y vulnerable, indicó Inés García.

En el contexto político y de la gobernabilidad local, el martes pasado el Congreso del Estado eligió al nuevo fiscal estatal, Ricardo Carpio, mientras que la gobernadora Marina del Pilar Ávila acababa de dar a luz hace unos días y se encontraba despachando vía remota. Ayer condenó los hechos y emitió un mensaje en video junto al procurador y el secretario de seguridad informando que se designará a un fiscal especial. “Las agresiones en contra de la prensa son una agresión en contra de toda la ciudadanía”, expresó la gobernadora.

Por su parte, la alcaldesa de Tijuana Montserrat Caballero canceló su tradicional conferencia para no entorpecer investigaciones, dijo.

En la mañanera de ayer, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lamentó los hechos y recordó que Maldonado había pedido el apoyo al Gobierno federal “estuvo aquí para hacer una denuncia, por un asunto laboral con una empresa de Jaime Bonilla. No era un asunto de amenaza de violencia, se le ayudó y se le garantizó que su demanda fuese atendida. Lamentablemente sucede esto. Hay que ver el móvil, si hay una vinculación con el asunto laboral, verlo con mucha responsabilidad, ver quiénes fueron y si hay autores intelectuales. No se puede en automático vincular con el asunto laboral, hay que verlo con mucha responsabilidad, no es responsable adelantar juicios”.

Por otro lado, el Gobierno de Estados Unidos a través de su Embajada en México se pronunció en su cuenta en Twitter: “Alarmados por el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado López, el tercer homicidio de un periodista en lo que va del año. Nos solidarizamos con los periodistas mexicanos. #LibertadDePrensa”.

Inés García, quien participó ayer en la una movilización en la Secretaría de Seguridad pública, platica que el gremio periodístico de Tijuana se encuentra conmocionado, pues apenas el viernes pasado Lourdes Maldonado había estado en la vigilia de Margarito Martínez, donde había pedido el micrófono para compartir recuerdos de su compañero, incluso había propuesto que se organizara un concurso de fotoperiodismo para no olvidar el asesinato. Ahora son otros los que exigen justicia por quien la exigía hace unos días... por Margarito, Lourdes y todos los demás.

El 2022

Tijuana

Margarito Martínez fue asesinado afuera de su domicilio con arma de fuego el pasado lunes 17 de enero. Era un fotoperiodista en temas de seguridad con más de 15 años de trayectoria.

Veracruz

El 10 de enero asesinaron a José Luis Gamboa, en Veracruz, quien era un periodista crítico que cubría nota de política en su medio digital. Fue encontrado con siete heridas de arma punzocortante. Fuente: Artículo 19.

El Dato

Violencia

En México han sido asesinados del 2000 a la fecha, 148 periodistas, esto en relación con su trabajo, de acuerdo con la ONG Artículo 19. De estos casos, 47 se registraron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y 28 en el actual de Andrés Manuel López Obrador.

Para entender...

La denuncia de Maldonado

La periodista de Tijuana había acudido hace tres años a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador para pedir “ayuda y justicia laboral”, dijo también temer por su vida porque había entablado una demanda contra un político fuerte, señaló en ese momento al senador con licencia y entonces supercoordinador de programas, Jaime Bonilla, quien sería el candidato de la Cuarta Transformación para encabezar el gobierno estatal en Baja California. En 2021, la periodista también había denunciado un atentado a su auto, lo cual dijo estaba relacionado con su profesión.

En noviembre, una nueva gobernadora asumió el puesto, también es parte del Movimiento de Regeneración Nacional, Marina del Pilar Ávila. La semana pasada, la periodista Lourdes Maldonado había ganado la demanda contra el exgobernador Bonilla, señalando que se le embargaría su empresa de medios de la cual ella tomaría posesión, esto ante un despido injustificado.