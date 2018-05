Desbordan recinto en mitin de AMLO en Quintan Roo

Playa del Carmen.- El fervor por ver a Andrés Manuel López Obrador en Playa del Carmen, Quintana Roo, provocó un sobrecupo en la Unidad Deportiva "Luis Donaldo Colosio", empujones, peleas y personas subidas a la malla ciclónica.

Me salí. No había forma de moverse. No había espacio. Peor que concierto de banda extranjera... comentó en Twitter Isabel Arvide Limón, junto con imágenes de la aglomeración en el estadio.