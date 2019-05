Descalifica AMLO a Gurría 

Cd. de México, México.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó al Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, quien desde ayer ha lanzado críticas a la gestión del tabasqueño.



"Con todo respeto, Gurría no tiene mucha autoridad moral que digamos, a veces se olvida lo que han hecho los servidores públicos, y suele pasar que no pierden ni siquiera su respetabilidad los que han llevado a la bancarrota al país", dijo en el marco de un recorrido por la refinería de Cadereyta.



"Con todo respeto, él no es la persona más indicada para hacer un cuestionamiento, aunque tiene derecho a hacerlo, pero él formó parte de los gobiernos que dejaron al país en bancarrota, él por ejemplo estuvo cuando el Fobaproa, nada más para recordar algo".



Ayer, el secretario general de la OCDE presentó un informe en el que se prevé que la economía mexicana crecerá 1.6 por ciento en 2019, por debajo de la previsión de 2 puntos proyectada en marzo.

Hoy el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Gobernador Jaime Rodríguez recorrieron la Refinería de Cadereyta. El ejecutivo federal refrendó su compromiso de modernizar la refinería, así como de enviar recursos a NL para obras como la Presa Libertad y vagones del metro. pic.twitter.com/561N9EEUCM — Gobierno Nuevo León (@nuevoleon) May 3, 2019



Hoy, Gurría -ex Canciller y Secretario de Hacienda en el sexenio de Ernesto Zedillo- alertó por los impactos ambientales de megaproyectos como el Tren Maya, la termoeléctrica de Huexca y la refinería de Dos Bocas.

"¿Saben ustedes cómo se le conocía a Ángel Gurría?", planteó López Obrador a los periodistas. "Como el 'ángel de la dependencia', porque él pronosticó que llegaban los tecnócratas para quedarse por siempre, que iban a ser eternos, pero fíjense qué sabio es nuestro pueblo, que el 1 de julio del año pasado dijo 'basta'"."Entiendo que ahora que se acaba ya esa política de saqueo llamada neoliberalismo pues no les guste, pero que nos dejen demostrar que hay otra manera de gobernar el País sin corrupción, con eficiencia y en beneficio del pueblo de México", indicó.