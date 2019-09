Descalifica Clouthier a Laura Rojas 

Cd. de México, México.-La vicecoordinadora de Morena, Tatiana Clouthier, descalificó a la Presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, al señalar que es inexperta y fue irresponsable la forma en que ayer se desalojó el recinto, ante rumores de que los accesos serían bloqueados por manifestantes.



Clouthier aseguró que la legisladora del Partido Acción Nacional está nerviosa en su nuevo cargo, y cuestionó sobre si tiene la capacidad para dirigir la Cámara, pues con Porfirio Muñoz Ledo las cosas eran diferentes.

En conferencia de prensa, Clouthier criticó la actuación de Rojas , con un día al frente de la Mesa Directiva y luego de haber solicitado la protección del recinto legislativo.

La legisladora comentó que estaba en un auditorio, no en el Salón de Plenos, cuando "alguien", sin decir quién, llegó a dar el aviso de que se debía desalojar la Cámara.



"La manera en que el anuncio se dio (del desalojo) creó problemas y vieron cómo se dieron las cosas ayer, cómo la gente salió, parecía que veníamos a ser tomados por un comando a mano armada, con un potencial, parecía que iban a fumigarnos con un ántrax. Fue una irresponsabilidad como se dieron las cosas, la manera en como nos comunicaron.

La diputada Tatiana Clouthier criticó el desempeño de la presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas. | Especial



"Esto abre la puerta a preguntarnos si hay la capacidad o no para asumir responsabilidades de esta naturaleza por parte de quien asume la Mesa Directiva, lo digo a título personal", lanzó la diputada de Morena antes de irse a un viaje y no aceptar más preguntas de los medios.



Aunque a Muñoz Ledo le tomaron la Cámara cerca de ocho ocasiones en su gestión y también hubo un desalojo apresurado a causa de una protesta de la CNTE, la diputada de Morena aseguró que hay una manera diferente de hacer las cosas.



"Hay una manera diferente de hacer las cosas, la manera en cómo lo vivimos en el pasado, bajo la conducción con Porfirio y esto, creo que se muestra una manera diferente de hacer las cosas", consideró.



"Se muestra inexperiencia de quien está hoy y a lo mejor también hay un nerviosismo de quien nunca sido sometida a una presión de esta índole, pero bueno, será el reto que ella tendrá que aprender y ella tendrá que entender cuáles son las funciones que le corresponden, pero sí hay una diferencia de la manera de hacer las cosas, creo que sería difícil no reconocerlo".



Cloauthier agregó que la cara de Rojas cuando salió de la Cámara durante el desalojo, muestra una clara diferencia en la conducción sobre la Cámara.



También reconoció que la panista tiene facultades para tomar decisiones sobre la Cámara, pero insistió, a título personal, que a Laura Angélica Rojas le falta experiencia.



En la misma conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, reconoció que la decisión de desalojar la Cámara fue una decisión conjunta entre él y la Presidenta de la Cámara.



Ante Clouthier, dijo que ya se trabaja en la creación de protocolos para que los empleados sepan cómo actuar en diversos casos cuando hay manifestaciones y amagos de tomar la Cámara.



Delgado explicó que ayer se terminó la sesión tras haber concluido los temas del día y que ante rumores de que se cerraría la Cámara, se decidió de manera conjunta dar salida a los trabajadores.



"Vamos a hacer protocolos para saber qué hacer", expresó.

Sobre las críticas de la diputada Tatiana Clouthier, la Presidenta de la Cámara dijo que no entraría en un diálogo con ella.



"Ahora yo represento a la unidad de la Cámara de Diputados; por supuesto, no comparto las declaraciones de la diputada Tatiana Clouthier, pero no le voy a responder. Me merece todo mi respeto exactamente igual que cualquier otro de los diputados, y pues aparte".



La legisladora panista explicó que ayer ella y Delgado le pidieron a la secretaria general Graciela Báez que les presente un protocolo de actuación para evitar que suceda de nuevo lo de ayer, pues también reconoció que hubo rumores que se difundieron sobre que la Cámara estaba tomada.



"Ustedes vieron que no era verdad, no estaba totalmente cerrada la Cámara, eso generó cierta preocupación por parte de los funcionarios de Cámara. Entonces se tomó la decisión, de manera consultada entre la Junta de Coordinación Política y una servidora, como lo expresamos en el comunicado del día de ayer, de dejar al personal que se retirara para que no hubiera ningún problema, en caso de que se cerrara la Cámara", expuso.



"Entonces, fue una medida preventiva, fue consultada, como se expresó el día de ayer, entre la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva; no fue una decisión unilateral, la ejecutó el personal que depende de la Secretaría General y eso es lo que tenemos que decir al momento".



Rojas agregó que esta tarde habrá reunión de la Conferencia para los Trabajos Legislativos con los coordinadores, para analizar lo que sucedió ayer.

