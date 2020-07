Descarta AMLO que el personal de Gobierno se vaya a quedar sin equipo de cómputo

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador descarto que los trabajadores de la Secretaría de Economía se vayan a quedar sin computadoras para realizar sus labores tras la aprobación de la Ley Federal de Austeridad Republicana el pasado 2 de julio.

López Obrador fue cuestionado durante la conferencia diaria de este lunes 6 de julio por una periodista, sobre la posibilidad de que 3 de 4 trabajadores de la Secretaría de Economía podrían quedarse sin equipo de cómputo con la aprobación de esta Ley.

"Primero, no va suceder eso (que los trabajadores se queden sin computadoras). Segundo, acuérdense que queremos también que no se queden sin medicinas y sin médicos los enfermos. Acuérdense que queremos que los adultos mayores no se queden sin su pensión Acuérdense que queremos que los estudiantes pobres no se queden sin sus becas", dijo el mandatario.

Luego de ser cuestionado si esto no saldría más caro para los trabajadores tener que llevar su equipo propio o pagar 4 mil pesos de arrendamiento, el presidente señaló que era una exageración que los trabajadores podrían de su dinero para el equipo de trabajo.

"No va a poner nada (de dinero el personal), esto es una exageración. No se va a aplicar. Es que a lo mejor la que emitió o el que emitió el documento lo hace para que se desacredite al Gobierno porque todavía hay mucha gente en el Gobierno, sobre todo en estos mandos intermedios que vienen de la época o del periodo neoliberal", afirmó.

López Obrador propuso que los trabajadores se compartan el equipo y que no haya corrupción, ya que señaló que hay contratos millonarios de compras de equipos de cómputo.

Comparó con las personas que lucharon por la Patria, por la libertad y justicia de México "¿Que estaban esperando que tuvieran sus computadoras por luchar, para transformar?", mencionó López Obrador.

Yo creo que son instrumentos y que son importantes, pero no es eso. Hay forma de resolverlo, el que se compartan más los instrumentos de trabajo y que no haya corrupción

agregó.

