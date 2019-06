Descarta Monreal no ratificar T-MEC 

CIUDAD DE MÉXICO.-Morena en el Senado pretende continuar con el proceso de ratificación del T-MEC, a pesar de las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles a México.



"El Senado, que es el órgano encargado de la ratificación o no del T-MEC, hace votos para que las cosas puedan resultar positivas y optimistas para el País, por eso es que no está en nuestros planes suspender la ratificación del T-MEC el próximo 18", aseveró el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.



"Al menos hablo por Morena, hay posibilidades de ratificar el T-MEC".



El coordinador de la bancada de Morena dijo que esperarán a ver qué ocurre en las negociaciones entre la delegación mexicana que fue enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el grupo de funcionarios estadounidenses, que mañana se reúnen.

El Senado está en espera de los resultados de las negociaciones de la delegación mexicana. | Reforma



"Nosotros creemos que vamos a superar esa etapa y que el diálogo y la prudencia se interpondrán. El Senado habrá de analizar qué pasa de aquí al 18 de junio", expuso.





Recordó que el primer tema a discutir durante el periodo extraordinario el próximo 18 de junio es precisamente el T-MEC.



"Esperamos que no haya sobresaltos, que haya entendimiento y que el diálogo rinda sus frutos", afirmó.



"Nosotros no vamos a titubear en el sentido de que es conveniente para los principales sectores de la población firmar un acuerdo con Estados Unidos".



Monreal reconoció, sin embargo, que esta situación es un problema y representa uno de los episodios más delicados en la relación bilateral con Estados Unidos.



"Yo no minimizo", manifestó.



El senador aseguró que de ahora en adelante México debe prepararse para el futuro, fortalecer el mercado interno y la economía del País.



"La alta dependencia nos hace muy vulnerables", aseveró.