Descarta Noroña candidatura independente a la Presidencia

Ciudad de México.- El ex perredista Gerardo Fernández Noroña entregó esta tarde al Instituto Nacional Electoral (INE) su manifestación de que no contenderá como candidato independiente a la Presidencia en 2018.

El documento fue entregado en la Secretaría Ejecutiva del INE, en donde aseguró que "habrá fraude" y existe una decisión de Estado de no reconocer el triunfo de un candidato de izquierda a la Presidencia, por lo que no será “tonto útil de la derecha”.

El dirigente, acompañado del ex diputado Balfre Vargas, se presentó en el INE, entregó el documento y en entrevista aseguró que es más fácil crear un partido nuevo, que reunir las más de 800 mil firmas necesarias para ser abanderado independiente, aunque sostuvo que él si podría juntarlas pero reconoce que pese a su esfuerzo no pudo superar en preferencias a López Obrador.

“Los malosos se propusieron ayudar y si yo acepto atacar a López Obrador me dan las firmas, me dan dinero y me dan acceso a medios y todo…me hicieron llegar ese ofrecimiento” pero –advirtió- rechazó la propuesta, misma que le hicieron antes de que se integrara el Frente Ciudadano por México, que bautizó como “Frente Ancho” y que integran PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.

Precisó que habrá “fraude” a la Presidencia, pero no a otros cargos, en los que “nos reconocen todo”.

Por eso, si Morena lo postula al Senado –como fue considerado para las encuestas- será decisión de ese partido, pero él no busca cargos.

“Llevo 5 años sin cargo y me puedo echar otros más espero que no, toco madera…si deciden que los puedo ayudar como candidato será un gran orgullo y si deciden que no, está claro que no participaré en este proceso.

"No ando desesperado y claro que es muy duro siendo un dirigente político andar sin una plataforma, si sería para nosotros importante tener una plataforma mínima pero daremos la lucha en las condiciones que estén” expuso.