Descarta gobierno de AMLO vacunar contra el Covid-19 a niños y niñas por el momento

México.- En la conferencia Mañanera de este 27 de julio, el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que está descartada por el momento la vacunación de niños, niñas y adolescentes contra el Covid-19.

Fue Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, quien afirmó que en México no hay acciones que esté realizando la Secretaría de Salud o el Gobierno Federal con el fin de inmunizar a los niños, niñas y adolescentes.

Gatell es el doctor en epidemiología que el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó como encargado de atender y enfrentar la pandemia de Covid-19 en el más alto nivel, y ha sido él quien descartó este proceso de vacunación.

El motivo, según señaló López-Gatell, es que no hay evidencia científica que respalde la necesidad de vacunar a menores de edad, así como tampoco la hay sobre la necesidad de aplicar una tercera dosis de alguna de las vacunas contra el Covid-19.

Las vacunas contra el coronavirus que existen en el mundo han sido creadas con el fin de reducir el riesgo de sufrir fuertes síntomas por Covid-19 o de padecer la muerte por ello. Lo que significa que no sirven completamente para reducir el contagio de coronavirus, explicó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.

En ese sentido se ha confirmado a lo largo de la pandemia de Covid-19 en México y en el mundo, que esta enfermedad no afecta de igual manera a niños, niñas y adolescentes, pues ellos no tienen un riesgo particular de morir por el virus.

Por otra parte, explicó que la viralización de esta información, es decir, de la supuesta urgencia de vacunar a niños, niñas y adolescentes, así como de aplicar una tercera dosis, son planteamientos que han realizado altos empresarios de diversas farmacéuticas.

Sobre esto, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador reveló que se trata de una estrategia comercial con el fin de que los países continúen comprando vacunas contra el Covid-19.

Estrategia ante la cual se dice no dispuesto a caer, pues afirmó que solo se debe comprar lo necesario.

Finalmente, Hugo López-Gatell reafirmó que la falta de evidencia científica sobre la necesidad de vacunar a niños, niñas y adolescentes con el Covid-19, permite al Gobierno de México y a la Secretaría de Salud no realizar alguna acción para llevarlo a cabo.