Desde el mundo de Mario, Brozo se burla de las críticas de AMLO contra los videojuegos

"Los juegos en sí mismo no son malos (bueno, la mayoría). Malo es divertirse con juegos que fomentan la violencia, el racismo, la discriminación, la intolerancia y otras actitudes, sin que a la vez los padres demos herramientas a nuestros hijos para el fomento de la paz, el respeto a los demás, la inclusión y canalizar sus muchas energías en actividades más edificantes", señaló la escritora desde Facebook.

A la luz de este caso fueron las palabras del presidente López Obrador e incluso su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller , salió a opinar que los videojuegos "en sí mismos no son malos", sino que lo malo es divertirse con juegos violentos y no fomentar valores positivos a los hijos.

Fue a través del videojuego en línea para dispositivos móviles, Free Fire, que los criminales se pusieron en contacto con los menores, no sin antes entablar amistad con uno de ellos.

Aunque Brozo y Loret de Mola se han burlado de las palabras del presidente López Obrador, tergiversándolas al igual que la oposición, en realidad el titular del Ejecutivo no señaló a los videojuegos como los causantes de la violencia en el país.

Brozo secundó la opinión de Loret al cuestionar qué "enemigos" tiene que "inventar" AMLO para continuar con "una narrativa que a todas luces no salió", lo que sin embargo dista de los señalamientos del mandatario en relación a los videojuegos.

"Cada vez te matan más de risa las excusas que tiene el presidente para evadir la realidad, cada vez su desapego de la realidad ya te lleva a mundos de fantasía, ya para justificar que a tres años de gobierno no tienes un resultado y para echarle la culpa a Mario Bros, es porque ya estamos en otro lugar", dijo el periodista.

Raúl Durán Periodista

