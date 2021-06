Desecha INE tres quejas de Morena contra spots del PAN y PRD por "presunta calumnia"

México.- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó tres peticiones que realizó el partido Morena para que fueran retirados promocionales del PAN y PRD, en los cuales, de acuerdo con su criterio, se calumniaba al partido guinda, además de un presunto uso indebido de la pauta.

El Movimiento Regeneración Nacional había denunciado al blanquiazul y al sol azteca de difundir spots a nivel nacional, de la Ciudad de México y de Jalisco, en los que argumentaba se utilizó la "difamación y la calumnia".

No obstante, los proyectos de los consejeros resolvieron que las quejas eran improcedentes, ya que no se advirtió "imputación de hechos o delitos falsos", sino una opinión critica, así como "señalamientos" a la ciudadanía.

El primero de estos promocionales se titula "Dile adiós a Morena", en este se hace alusión a la tragedia de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, el cual Morena ya había señalado ante la autoridad electoral, sin embargo, esta había validado su difusión, de ahí que en esta vez, la fuerza política alegara que se estaba sobreexponiendo el mismo spot.

En este sentido, la consejera Claudia Zavala sostuvo que a pesar de que se critica fuertemente al partido en el poder, no se advierte en ella alguno de los supuestos que obliguen a establecer una medida cautelar referente a calumnia, pues indicó que este incluye "elementos noticiosos", los cuales se enmarcan dentro del debate público.

Zavala recordó que los partidos políticos son libres de elegir su estrategia de difusión, siempre que se apeguen a las reglas determinadas, de ahí que puedan pautar sus promocionales las veces que convengan.

En cuanto al spot, el PAN acusa que en Jalisco Movimiento Ciudadano (MC) está vinculado con Morena destacando que dicho estado es el "epicentro de la inseguridad", además de señalar que el partido naranja votó junto con el guinda para "desaparecer el Seguro Popular" y a favor de la liberación del consumo de la marihuana.

El consejero presidente de la Comisión del INE, Ciro Murayama, consideró paradójico que partidos que hacen uso de la critica de forma constante, señalen calumnia e imputación de hachos falsos, siendo que se está utilizando el mismo método que ellos usan.

Por su parte, en el tercer promocional denunciado por Morena, se hace referencia a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador donde, al ser cuestionado por una reportera, reconoce que sí "está metiendo las manos en las elecciones". El spot pertenece al PRD.

Murayama concluyó que, en dichos casos se puede aplicar la máxima ética de "no hagas a otro lo que no te gustaría que te hicieran", pero que no se trata de ética sino de legalidad y, ante ello, enfatizó que lo que no está permitido es la calumnia, de ahí que tomando en cuenta que los promocionales son críticas hacia el partido denunciante, mismo que también ha hecho contra otros partidos y se han validado, estas al igual que otras son "válidas".