Desecha SCJN controversia de Cabeza de Vaca contra orden de arresto

México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia constitucional promovida por el gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, mediante la cual el panista impugnó la orden de detención autorizada por un juez federal en su contra.

No obstante, el mandatario estatal no puede ser aprehendido, ello debido a que cuenta con una suspensión definitiva cedida por un juez de amparo para que su arresto por los delitos de nexos con grupos del narcotráfico y lavado de dinero no pueda llevarse a cabo.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá fue el encargado de eliminar el recurso presentado por García Cabeza de Vaca al señalar que el mismo había sido interpuesto de manera extemporánea.

Con esta nueva resolución de parte del máximo tribunal mexicano ya van dos recursos que la Suprema Corte elimina de parte del gobernador tamaulipeco, en el marco de el proceso que enfrenta entre el desafuero aprobado por la Cámara de Diputados, la no homologación del Congreso de Tamaulipas y la orden de aprehensión que consiguió la Fiscalía General de la República (FGR), en menos de dos semanas.

Apenas el pasado 9 de agosto, el mismo Juan Luis González Alcántara Carrancá desechó suspender el juicio de procedencia que el 30 de abril la Cámara Baja del Congreso de la Unión avaló en contra de Cabeza de Vaca.