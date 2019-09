Desecha Suprema corte recurso en caso Winckler; el PAN apela

Ciudad de México.-La Suprema Corte de Justicia desechó por improcedente la acción de inconstitucionalidad promovida por el PAN contra el acuerdo con el que se suspendió de sus funciones al Fiscal de Veracruz, Jorge Winckler.



"La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó de plano, por notoria y manifiesta improcedencia la acción de inconstitucionalidad promovida por diputados de Veracruz contra el acuerdo de la comisión permanente del Congreso local que separó temporalmente a Jorge Winckler como Fiscal de Veracruz", informó la Corte este viernes.





Ante esta respuesta, el grupo legislativo del PAN en Veracruz apeló la decisión de la SCJN y llamó al máximo tribunal a analizar el fondo de la insconstitucionalidad y no sólo la forma.



"El acuerdo de trámite mediante el que se desechó por notoria y manifiesta improcedencia, no significa que se valide la violación a la Constitución local que realizó Morena el pasado 3 de septiembre, toda vez que el desechamiento no implica un estudio de fondo", señaló la diputada Maryjose Gamboa.



Los 17 legisladores del PAN reiteraron que la SCJN no avaló la constitucionalidad de la remoción del Fiscal, pues la Constitución de Veracruz establece que el único que puede nombrar o remover al titular de la Fiscalía del Estado es el Pleno del Congreso a través de un Decreto, y no la Diputación Permanente cuyo carácter es auxiliar y no puede emitir decretos, sino acuerdos.



"En ese sentido, el GLPAN continuará insistiendo para que la acción sea estudiada de fondo y se reconozca la violación Constitucional que realizó Morena desde el Congreso local, a fin de defender el Estado de Derecho y garantizar el respeto a las leyes, a la división de Poderes, a las instituciones y a su autonomía", añadió.



Jorge Winckler fue removido de su cargo el pasado 3 de septiembre por la Comisión Permanente por supuestamente no contar con el certificado de control de confianza.



Previo a este suceso, Winckler sostuvo un encono político con el Gobernador Cuitláhuac García por el aumento de la violencia en el Estado.