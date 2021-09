Desecha Tribunal queja de la FGR contra amparo de Cabeza de Vaca

México.- Este lunes 6 de septiembre un Tribunal Federal declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la Fiscalía General de la República (FGR) mediante el que buscaba dejar sin efectos el amparo promovido por el gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el cual detuvo la orden de arresto en su contra tras ser despojado de su fuero constitucional por los diputados federales.

El órgano titulado por el fiscal Alejandro Gertz Manero señaló que el juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, no debió haber admitido el amparo, pues este era improcedente debido a que la Cámara Baja del Congreso de la Unión emitió la declaratoria de procedencia para el desafuero del panista.

No obstante, de forma unánime, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito determinó que Gutiérrez Pérez "actúo de forma prudente" al admitir el recurso impulsado por el gobernador Cabeza de Vaca, ya que los actos que expuso este pueden ser trasgresores a los derechos elementales.

En el expediente, los integrantes del Tribunal aclararon que el juez no mencionó que García Cabeza de Vaca conservaba su inmunidad procesal, así como tampoco indicó que el acto que reclamó sea el juicio de procedencia, como lo pretende hacer ver la FGR en su queja.

En el texto se señala que el gobernador de Tamaulipas sostuvo que las autoridades no han esperado a que concluya su mandato, lo que pasará hasta octubre de 2022, para comenzar un proceso en su contra. Además, sostiene que si bien la Cámara de Diputados, erigida como Jurado de Procedencia, avaló retirarle el fuero, este proceso no cuenta con la homologación del Congreso local, pues este estableció no homologar lo aprobado por los legisladores.

Asimismo, Francisco Javier García Cabeza de Vaca puntualizó que los efectos de la declaratoria de procedencia están impugnados mediante una controversia constitucional presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El Tribunal Colegiado manifestó que la declaratoria de procedencia, determinada en el artículo 11 de la Constitución mexicana, es un requisito de procebilidad sin el cual no puede procederse penalmente contra los funcionarios, no obstante, este no prejuzga en relación a la imputación penal.

En este sentido, observaron que la misma Carta Magna prevé que la determinación no favorable de la Cámara Baja no impide que, una vez que el servidor público, concluya su administración, la imputación por la comisión del ilícito siga su curso.

El recurso legal promovido por Cabeza de Vaca pone en entredicho la facultad de la FGR de integrar una o más carpetas de investigación, así como solicitar órdenes de arresto en su contra por el supuesto delito de operaciones con recursos de procedencia ilegal, cuando todavía es gobernador del estado de Tamaulipas.

Ante esto, la FGR señaló que, en el caso particular de los Ejecutivos estatales, la emisión de la declaratoria de procedencia es para efectos de que se dé aviso al Poder Legislativo local para que este proceda como corresponda; en este caso, de acuerdo al artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, implica destituir al inculpado de su puesto público.

Leer más: ¡Por buen camino! La Suprema Corte podría legalizar el aborto en Coahuila, hay 8 ministros a favor

En este tenor, los magistrado del Tribunal sostuvieron que "por ello, se estima que el juez de Distrito actuó de forma prudente al admitir la demanda de amparo respecto de estos actos de autoridad, pues el pronunciamiento respectivo requiere de mayores datos y un estudio más exhaustivo, lo que es propio de la sentencia definitiva".