Deseo que se le perdone a Julian Assange: AMLO

México.- Durante su conferencia de prensa de este viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su solidaridad con Julian Assange, cofundador de WikiLeaks, quien se encuentra detenido en el Reino Unido, tras asegurar que sus acciones sirvieron para mostrar «cómo funciona el sistema mundial en su naturaleza autoritaria».

«Sí, expreso mi solidaridad, y deseo que se le perdone y se le deje en libertad. No sé si él ha reconocido que actuó en contra de normas y de un sistema político, pero en su momento y estos cables mostraron cómo funciona el sistema mundial en su naturaleza autoritaria, son como secretos de Estado que se conocieron gracias a esta investigación a la obtención de estos cables. Ojalá y se le tenga consideración y se le libere, y que no se le siga torturando», señaló el presidente.

López Obrador mencionó también que en este asunto existen cables que se dieron a conocer cuando él se encontraba en la oposición, los cuales hablaban de su lucha, y de los cuales —aseveró— puede probar que son ciertos.

Derechos humanos

«Que lo que aquí se expresa obedece a la realidad de ese entonces, de relaciones ilegales, de actuaciones ilegales, ilegítimas, violatorias de la soberanía, contrarias a la democracia, a las libertades, lo que aquí se expresa», apuntó el presidente.

Como un mensaje, López Obrador manifestó su solidaridad y su deseo de que se le perdone, además de que, si Julian Assange ofrece disculpas y si se le libera, va a ser una causa muy justa en favor de los derechos humanos del mundo.

El primer mandatario señaló que ello sería un acto de humildad de la autoridad, ya que destacó que este es un asunto que debe resolverse, que se dé la libertad a este periodista e investigador que logró extraer estos cables que revelan información de lo que sucedía entre Gobiernos.

«Y no todo de lo aquí manifestado era legal, la mayor parte de las cosas aquí expresadas eran violatorias de la soberanía, de las libertades, repito, de la democracia. No puede uno dar la espalda a los dolores de la humanidad, no puede uno aplicar la política —y lo digo con respeto— “al avestruz”, de meter la cabeza en la arena; tiene uno que expresarse», aseguró el tabasqueño.

El fundador de WikiLeaks habría recibido material hackeado para influir en la elección de Estados Unidos en 2016, según documentos que la cadena CNN afirma poseer, publicó Reforma en 2019. De acuerdo con el medio, Assange transformó la Embajada de Ecuador en un punto de operaciones para difundir material con el potencial de afectar los comicios de ese año. Lo acusaron de haberse reunido con hackers rusos.

En su reporte sobre la injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos, el fiscal especial Robert Mueller había señalado que WikiLeaks apoyó a los rusos en la revelación de documentos para influir en los comicios.

«No me meto en eso»

Sin embargo, pese a mencionar que debe expresarse, al cuestionarlo sobre otro asunto de índole internacional como el bombardeo que ordenó su homólogo Donald Trump por parte de Estados Unidos en Irak, AMLO rápidamente respondió que sobre este tema no opina: «No me meto en eso, eso tiene que ver con política exterior. Este es otro asunto, no puedo opinar sobre eso», dijo.

El presidente sostuvo su postura en el artículo 89 de la Constitución mexicana, ya que —dijo— en ella se habla de que en política exterior México debe procurar defender los derechos humanos. «Esto es lo que estoy haciendo». Y en ese mismo artículo se establece que en política exterior México debe apegarse a los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. Con información de Reforma

Filtración

En 2016 fueron filtrados correos electrónicos del Partido Demócrata de EUA que revelaban una operación para apoyar a Hillary Clinton sobre el senador Bernie Sanders en las elecciones primarias.

Extradición

El Gobierno estadounidense presentó en 2019 una solicitud a Reino Unido para que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, sea extraditado al país. Assange fue arrestado en abril en la Embajada de Ecuador en Londres el año pasado. Estados Unidos tenía un plazo de 65 días, o hasta mediados de junio, para enviar los documentos completos para solicitar la extradición.

Los fiscales inicialmente acusaron a Assange con un solo cargo de intrusión informática, pero agregaron 17 nuevos cargos, incluido el de conspiración, según la Ley de Espionaje por alentar, recibir y publicar información de la defensa nacional en concierto con el exanalista de inteligencia del Ejército Chelsea Manning. Fuente Reforma