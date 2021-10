¿Desestabilizó Donald Trump la relación bilateral de USA-México con sus tuits?

México.- Con 289 tuits en los que Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, se refería a México, logró desestabilizar una relación binacional entre dos países, afirmó César Villanueva, coordinador del proyecto La Imagen de México en el Mundo.

Dentro de este, el también académico del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana presentó los hallazgos del estudio de caso Procesamiento de Lenguaje Natural en Twitter: Trump-México.

A decir de Villanueva, este estudio se realizó con 289 mensajes digitales publicados desde las cuentas @potus (cuenta oficial de la Casa Blanca) y @realDonaldTrump (cuenta oficial de Trump) de la red social Twitter entre los años 2016 a 2020 y con los cuales pudieron comprobar que el exmandatario estadounidense desestabilizó esta relación entre los dos países, ya que solo bastaba con que Trump hiciera alguna referencia al muro, a los migrantes, a la relación comercial o al Tratado de Libre Comercio para que de alguna manera esto tuviera eco en el campo económico-social y cultural del país.

“En política, hoy en día, las redes sociales son muy importantes, sí podemos ver el peso que tienen las redes sociales y, en específico, la red Twitter, probablemente la más influyente del mundo en el caso de la política de la manera como se puede hacer tanto en términos de persuasión e influencia”, destacó el doctor Villanueva.

Código muro

En palabras de César Villanueva, Trump rompió, a través de Twitter, con los mecanismos de la diplomacia internacional. Y es que, actualmente, los políticos pueden usar Twitter específicamente en grupos urbanos, asimismo, cada vez tienen mayor penetración en grupos rurales porque la gente, a través de sus celulares, puede tener acceso a informarse de lo que está ocurriendo, indicó. Donald Trump promovió con estos mensajes codificados, muy claros, para ciertos públicos, quienes se apropiaron de estos mensajes, señaló.

El ejemplo más claro fue el tema del muro. El especialista dijo que Trump lo colocó en la escena pública, en Twitter y una gran cantidad de grupos e individuos se apropian del “código muro” y lo resignificaron de tal manera que adquirió una virulencia enorme, lo resignificaron fundamentalmente en un tono negativo, asociado con grupos conservadores de Estados Unidos que ven a la frontera y al muro como un símbolo negativo de aquello que no quieren ver en su país.

El proyecto de César Villanueva, La Imagen de México en el Mundo, trata de entender la manera de cómo públicos extranjeros perciben a México, cómo desarrollan sus imaginarios en relación a México y cómo interpretan al país y a los mexicanos.

México sin estrategia

Otro efecto que el exmandatario habría causado con sus tuits, de acuerdo con el especialista, fue que las redes sociales invirtieran la cadena de comunicación y resignificaran desde la sociedad y regresaran de alguna manera a la élite comunicativa, “lo que quieren ver y de la manera como lo quieren ver”. Con todo esto, acotó el investigador, en México, se habría demostrado que la política exterior no está preparada aún para tener un efecto de manejo de crisis en aspectos asociados con la comunicación en redes sociales.

“Nos dimos cuenta de que Donald Trump tuiteaba una serie de elementos y la reacción del Gobierno de México era realmente nula, no teníamos una estrategia muy bien planteada para responder, en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, las acusaciones, las mentiras, toda la estrategia de ataque que tenía Trump contra México y los mexicanos; y en México, desde la política exterior, y desde la Presidencia, no hubo realmente una estrategia adecuada para plantear en términos comunicativos la manera de, por lo menos, contextualizar y hacer un manejo de crisis adecuado para que esto no se difundiera y no se incendiara en algunos medios”, señaló.

Para Villanueva, una estrategia de manejo de crisis en esta plataforma a nivel Gobierno debería contar con mecanismos de contención, explicación y contextualización.

El Dato

Palabras

Las cinco palabras que configuraron los mensajes de Donald Trump fueron “the wall” (el muro), “trade” (comercio), “jobs” (empleos), “bad” (malo) y “criminal” (delincuente). Uno de cada cuatro tuits hace referencia a mujeres, y tres de cada cuatro mensajes a hombres. Alrededor de 6 mil redes en el sureste y centro de los Estados Unidos estaban asociadas con núcleos de votantes conservadores que replicaban los mensajes de Donald Trump.