Desestiman diputados activismo de hermano de AMLO 

CIUDAD DE MÉXICO.-Diputados federales de Morena rechazaron que el hermano del Presidente, Pío López Obrador, participe en actividades de reclutamiento de Alcaldes chiapanecos.



Legisladores de esa entidad señalaron que aunque así fuera, su participación no sería ilegal y mucho menos inmoral, ya que él es un ciudadano sin cargo público y está contemplado en la ley que los Presidentes Municipales puedan pasar de un partido a otro.





Juan Enrique Ferrera Esponda, diputado por el Distrito 10 en Chiapas, rechazó que el hermano del Presidente esté involucrado en actividades de reclutamiento para el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).



El legislador dijo que son varios los Alcaldes que desean sumarse a ese partido por iniciativa propia.

Acusan a Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador de realizar actividades de reclutamiento para Morena. | Reforma



La fotografía en la que aparece Pío López Obrador encabezando el martes pasado la adhesión de Presidentes Municipales a Morena, dijo, no es una prueba de que esté relacionado con esas actividades.



"Yo nunca lo vi, no que yo sepa, el hecho que esté en una fotografía él o cualquier otro personaje no quiere decir que él esté llevándolos a esta situación, no lo vi tampoco, no me consta lo uno o lo otro, pero yo tengo una cercanía con todos mis Presidentes Municipales, son ocho, los conozco, son amigos míos de diferentes partidos y lo que veo en todos ellos es el compromiso de trabajar para Chiapas y cada uno de ellos para sus municipios", expresó.



REFORMA informó este jueves que a cambio de fondos presupuestales y protección de órganos auditores, 21 alcaldes de Chiapas accedieron a sumarse a Morena en esa entidad gracias a la intervención de Pío López Obrador, hermano del Presidente y del Secretario de Gobierno, Ismael Brito.



Ferrera Esponda dijo que incluso si la participación del hermano del Presidente fuera una realidad, ésta no sería ilegal ni inmoral.



"Él siendo de allá o viviendo ahí en Chiapas durante muchos años, principalmente en el Municipio de Palenque, digamos que ahí es su centro de vida, de trabajo, no lo veo extraño, no lo veo ilegal que en su momento él ni otras personas puedan o pudieran, si fuera el caso de que él estuviera interviniendo, pero hay fotografías, una fotografía a veces dice más que mil palabras pero, a veces, nosotros les ponemos otras dos mil, entonces no lo veo ilegal", sostuvo.



"Tampoco inmoral, porque no los está obligando a que vayan a la perdición; inmoral fuera que los invitara a ir a hurtar algo, a robar, a afectar, a corromperse o a la delincuencia organizada, eso sí sería ilegal e inmoral".



Alfredo Vázquez diputado federal por el Distrito 3 de Ocosingo, atribuyó a otros operadores la adhesión de una veintena de Ediles, y coincidió en que la foto en la que aparece Pío López Obrador no muestra nada.



"Conozco esa foto, pero esa foto no dice nada, yo creo que hay otros operadores que están atrás de esto", afirmó.



El legislador consideró conveniente un pronunciamiento del hermano del Presidente sobre estos hechos.



"Que manifieste lo que tenga que manifestar, para mí no es momento de estas cuestiones, estamos en el proceso interno".