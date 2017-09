"Designación del fiscal no será en automático": Cordero. Foto: El Universal

Ciudad de México.- Se escuchará a la sociedad civil y se realizará un proceso transparente, afirma el presidente del Senado.

El presidente del Senado, Ernesto Cordero Arroyo (PAN), afirmó que la discusión de la eliminación del pase automático del procurador a fiscal General de la Nación, no será "fast track" o en automático.

“Eso es un debate inventado, vamos a escuchar a las organizaciones de la sociedad civil, lo que tengan que decirnos, eso nos va a ayudar cuando esa discusión se dé. No va haber fast track, no está en el interés de nadie hacerlo así, sino que hay que hacerlo transparente, de cara a la sociedad, que cada quien asuma las consecuencias de sus acciones”.

En entrevista según publicó El Universal, Cordero Arroyo dijo que en el Senado no responderán a los “chantajes de párvulo” del coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Marko Cortés, en el sentido de que si la Cámara Alta no elimina el pase automático, ellos no instarán la Mesa Directiva en San Lázaro.

“Es evidente que hay una estrategia de algunos diputados para no querer instalar la Mesa Directiva, es evidente que aquí no estamos sujetos a ese tipo de chantaje y de presiones, nosotros no nos vamos a someter a eso”.

Recordó que “fueron los diputados del PAN, comandados por Ricardo Anaya Cortés, en diciembre de 2014, y donde lo votó el secretario general del PAN, Damián Zepeda, el vocero de Anaya, Fernando Doval, y la suplente de Anaya, Ana Paola López, los que votaron la ley reglamentaria del 102, que puso el pase directo de procurador a fiscal”.

Arremeten contra Anaya. Ante su posible expulsión del PAN, el senador Cordero Arroyo pidió un “juicio justo”, porque dijo que Anaya Cortés tiene el control de todo el partido y se comporta como el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

“El estar deteniendo la instalación de las mesas directivas, pues es atentar contra las instituciones republicanas del país y bueno, en el PAN habremos tenido antes muchas características y, ahora sí que muchas maneras de ejercer política y de ejercer presión, pero nunca poniendo en riesgo las instituciones del país… quien no está con él, está contra él, que es lo que nos sucede a nosotros”.

El senador Roberto Gil Zuarth invitó a Anaya Cortés a dialogar sobre el tema del pase automático del procurador a fiscal general y la actual crisis en el blanquiazul.

Aquí el oficio en el que comunico al Senado mi voto en contra al pase automático. Lo he certificado ante notario público.

“@RicardoAnayaC: te hago una invitación pública para dialogar sobre el pase automático y la crisis del PAN. Hablemos de frente y con verdad”, dijo el panista en su cuenta de Twitter.

@RicardoAnayaC: te hago una invitación pública a debatir sobre el pase directo y la crisis del PAN. Hablemos de frente y con verdad.

En entrevista Gil Zuarth dijo que más que estar preocupado por si el CEN decide expulsarlo, le entristece la situación por la que está pasando Acción Nacional. Señaló que Anaya “actúa como el dictador de Venezuela: si estás con él, muy bueno; si no, te extermina”.

El senador Jorge Luis Lavalle dijo que no le preocupa que intenten expulsarlo, pues sus acciones no van en contra de la línea política ni de los estatutos.

“Estamos tranquilos, es absurdo lo que quieren hacer, solamente se exhibirían como autoritarios y lo mal que están”, dijo.

