Designaciones de AMLO se inclina por los diplomáticos políticos, no de carrera

México.- Los retos para la defensa de los intereses de México y los derechos de los paisanos en el exterior son grandes en momentos donde han ido al alza movimientos antimigrantes en Estados Unidos, mientras que la población de mexicanos aumenta en el vecino país y los recursos públicos no alcanzan a satisfacer la demanda de servicios en 51 Consulados y la Embajada de México en Washington, D.C. Alrededor de 38.5 millones de personas de origen mexicano viven actualmente en Estados Unidos, de acuerdo con la Current Population Survey (CPS), 2018.

Otro asunto que preocupa son los perfiles de los diplomáticos designados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque la balanza se ha inclinado más por políticos. Sobre ello compartieron sus opiniones y experiencias alrededor del mundo, los embajadores de carrera y “sinaloenses ejemplares” Enrique Hubbard, Ricardo Villanueva Hallal y Carlos González Magallón; así como el ministro en retiro Bernardo Méndez Lugo y el embajador David Nájera Rivas.

Explicaron que con el Gobierno de Morena se han roto tradiciones, formas y protocolos en el Servicio Exterior mexicano, por ejemplo, el anuncio que hiciera el año pasado el presidente para proponer al entonces gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, para asumir la Embajada de México en España; pues primeramente debió presentarse su perfil ante el país anfitrión antes de expresarlo públicamente, aspecto que podría estar retrasando la aprobación española.

El embajador David Nájera Rivas, presidente de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano, expuso que en México había una mezcla de diplomáticos de carrera (quienes pasan exámenes, un proceso público y ascienden por escalafón) junto con los políticos designados a labores temporales (no más de 6 años), sin embargo, la balanza de AMLO se ha inclinado más hacia los diplomáticos políticos.

Recientemente, de 16 nuevas propuestas de embajadores y cónsules que realizó el presidente, la mayoría son designaciones políticas, comentó Nájera. Estas nueve designaciones políticas «no han pasado por exámenes, no han hecho carrera, no son especialistas en la diplomacia», dijo; una cuestión que no se había realizado en los últimos tres años, lo cual, de manera positiva -indicó- abre posibilidades para que otros miembros del Servicio asciendan de grado.

«Lo que complica es que de los 16 nombramientos, solo 7 son de miembros del Servicio Exterior y 3 de esos miembros no tienen el rango escalafonario que la ley establece para ser titulares de un Consulado General o Embajada, esos temas debe verificar el Senado en la legalidad de la designación e invitarlos a renunciar», señaló Nájera, quien fue embajador de México en Hungría.

Abundó que normalmente, cuando se escoge otro tipo de perfiles de personas que no son parte del Servicio Exterior, corresponde a una necesidad específica del Gobierno en turno «por su especialidad, por ejemplo, una negociación sobre temas de armas químicas donde posiblemente se necesite un asesor especial». Nájera fungió como vocero para Prensa Extranjera del presidente de México, Ernesto Zedillo.

En este sentido, Bernardo Méndez Lugo, miembro retirado del servicio exterior, expresó: «No se hacen nombramientos solo por pagar lealtades políticas, ha pasado en todos los Gobiernos, a veces hay exilios obligados, no es de ahora, en todos los Gobiernos se han presentado estos nombramientos . Es importante esta adecuada y sana combinación, que sea razonable, es una atribución del presidente, pero debe sopesarse en aras de una mejor política exterior», declaró el director ejecutivo de la asociación promigrante América Sin Muros.

Los diplomáticos hicieron un llamado al Senado para que evalúen los perfiles de las propuestas recientes de López Obrador con el fin de que se nombre a las personas más adecuadas para cumplir con el mejor papel de representar a nuestro país.

Protección

Durante la entrevista, el embajador Hubbard, con amplia experiencia diplomática en Estados Unidos, explicó la labor de los Consulados de México, donde se expiden documentos como el acta de nacimiento, registro de matrimonio, registros de defunción, poderes notariales, documentos de identidad, como el pasaporte mexicano, la credencial de elector.

También se dan servicios de salud, así como orientación educativa, se reciben denuncias sobre crímenes de odio, y se orienta a las víctimas de otros delitos, o bien, sobre detenciones.

Es precisamente en Estados Unidos donde México cuenta con la mayor red de representaciones. Los Consulados se ubican principalmente en los estados fronterizos de California, Texas y Arizona.

Las entrevistas con los reconocidos diplomáticos se realizaron durante un webinar organizado por Debate, la organización América Sin Muros y la Asociación del Servicio Exterior Mexicano titulado «Experiencias diplomático-consulares: un balance de la reunión de embajadores y cónsules 2022», evento trasmitido en vivo en las redes sociales de Debate.

La lealtad es con el Estado no con una administración: David Renato Nájera Rivas

Cuestionado sobre la cercanía del gobierno de la 4 T con países como Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba, que han sido criticados por mantener regímenes autoritarios, el embajador David Renato Nájera comentó que gobiernos tiene una impronta ideológica y una concepción hacia donde debe moverse el país, y en este sentido consideró que el presidente López Obrador tiene una clara orientación política y simpatía por partidos en el poder en otros países.

Dijo que en América Latina ha habido vaivenes políticos de la izquierda y la derecha y se puede ver que eso ha determinado el perfil de designaciones de Embajadores y Embajadoras. Comentó que la tarea como miembros del Servicio Exterior es la lealtad al Estado así como a los intereses del país lo cual permite continuidad de acciones.

Explicó que el Embajador debe realizar una transición con el país donde ya no hay la misma simpatía ideológica, y eso subrayó es el papel del diplomático “ser puente entre distintas ideologías y preservar los intereses nacionales y no los de una administración específica, esa es la aportación de los diplomáticos de carrera “, sostuvo.

Nombre: David Renato Nájera Rivas

Trayectoria: Embajador de carrera y presidente de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano. Estudios en administración de empresas, Maestría de Asia y África por El Colegio de México y un posgrado en Inteligencia para la Seguridad nacional por el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa en Washington D.C. Fue embajador de México en Hungría. Cónsul General de México en Guangzhou, China. Fuente: Cortesía

Estado Unidos y la saturación de servicios consulares: Enrique Hubbard Urrea

La protección en general de los connacionales en el extranjero tiene que ver con la actividad que se realiza en los consulados, expresó el sinaloense Enrique Hubbard Urrea. Dijo que la protección también está relacionada con expedir documentos para subsistir como pasaportes, actas de nacimiento, matrimonio, defunción o traslados de cuerpos.

El Embajador sinaloense retirado quien desarrolló gran parte de su carrera como cónsul y vicecónsul en diversos estados de la Unión Americana indicó que cada vez es necesario ser más imaginativos en el Servicio Exterior sobre todo en Estados Unidos donde dijo: “nunca le vamos a ganar al incremento de población, filas larguísimas, 51 consulados y aún están saturados, es difícil acceder a un documentos”, por lo cual ve como un reto hacer más accesibles los servicios para los paisanos.

Al preguntarle sobre el aumento de expresiones discriminatorias y del ascenso de la ultraderecha estadounidense con políticos como Trump, opinó que es importante la defensa de los mexicanos ante actitudes contestatarias como las del expresidente.

Nombre: Enrique Hubbard Urrea

Lugar: El Rosario, Sinaloa

Trayectoria: Diplomático de carrera desde 1973,, accedió al rango de Embajador en 1988. Vicecónsul y Cónsul en el Consulado General de México en Chicago, Illinois, EUA; Cónsul en Brownsville, Texas, EUA; Cónsul General en Sao Paulo, Brasil; Cónsul General en Miami, Florida, EUA. Cónsul General de México en Dallas, Texas. Embajador en Belice y en Filipinas. Fuente: Cortesía

Los Embajadores deben encontrar nichos de mercado en otros países: Ricardo Villanueva Hallal

Los Embajadores deben tener imaginación, y tocar muchas puertas sobre todo en mercados nuevos, manifestó el embajador en retiro de origen ahomense, Ricardo Villanueva Hallal.

“En paises como monarquías del medio oriente, países de África del Norte o escandinavos, el Embajador es nuestro hombre, quien va a detectar los renglores de la economía, fisuras, nichos, para sugerir a México acciones en ese camino”.

Compartió que se trabaja de esta forma en promover viajes de empresarios de calidad a nuestro país por lo cual los Embajadores mexicanos deben tener una habilidad particular para comunicarse “imaginación creativa y conociento de las economías de ambos países en materira de desarollo de relaciones”.

Compartió que ha habido embajadores de México con mucha experiencia e incluso políticos en la diplomacia como Antonio Carrillo Flores (PRI, abogado y economista) en Moscú en la antigua Unión Sovipetica, quien fue dijo un Embajador del cual aprendieron muchos otros.

Nombre: Ricardo Villanueva Hallal

Lugar: Los Mochis, Ahome

Trayectoria: Fue miembro del Servicio Exterior Mexicano de carrera durante 40 años y embajador en Chile, Perú, Polonia, Malasia, Trinidad y Tobago y Arabia Saudita con concurrencias en Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Yemen. Estuvo como diplomático en embajadas de Egipto; la Unión Soviética y estableció la Embajada de México en Yeda, Arabia Saudita. Fuente: Cortesía

‘El Presidente no ha sido congruente con la no intervención’: Carlos Ignacio González Magallón

Quien fuera embajador de México en Yugoslavia, Carlos Ignacio González Magallón y quien se desarrolló durante 45 años en el Servicio Exterior mexicano consideró que en la pasada reunión de Cónsules y embajadores, el presidente de México, hizo mucho énfasis en el artículo 89 de la Constitución de México. En éste se observa el respeto a otros países sobre la no intervención y no injerencia en asuntos internos sin embargo señaló que Andrés Manuel López Obrador no ha sido congruente con esta situación en sus dichos y hechos, dijo.

Por otro lado, González Magallón también consideró que la política exterior en la 4 T ha cambiado en la forma con anteriores gobiernos de otros partidos, pues por ejemplo dijo con AMLO se dio una situación donde se demoró la felicitación a Joe Biden, Presidente de Estados Unidos, -principal socio comercial de México-, en contraste con la prontitud en la que se apresuraron a felicitar a ciertos presidentes en algunos países con gobiernos con los que existe afinidad ideológica.

Nombre: Carlos Ignacio González Magallón

Lugar: Nació en la Ciudad de México. Cursó sus estudios primarios y secundarios en El Rosario, Sinaloa.

Trayectoria: Licenciado en Economía por la “American University” de Washington, D.C. Miembro del Servicio Exterior Mexicano desde abril de 1965. Fue diplomático en las Embajadas en Washington, D.C., Colombia, Grecia, Nueva Zelandia y fue Embajador de México en Yugoslavia. Fuente: Cortesía

México debe voltear a ver a potencias asiáticas: Bernardo Méndez Lugo

Sobre la reunión de Embajadores y Cónsules llevada a cabo recientemente en la Ciudad de México organizada por la cancillería al mando de Marcelo Ebrard, la cual es la primera de la administración de López Obrador, el ministro en retiro Bernardo Méndez criticó que no haya habido espacio para ver situaciones que se presentan en otras regiones además de Norte América por ejemplo como Asia, dijo, o Medio Oriente. Expuso que casos como el de China y Japón se merecen especial atención por el escenario político y geopolítico actual.

Como retos para los nuevo funcionarios expresó que los Embajadores y Embajadoras deben tener empatía y conocimiento en estas grandes potencias asiáticas y sobre países que juegan un papel estratégico como Belice y Guatemala en la frontera sur de México y se pronunció porque nuestro país le de la importancia a otras naciones de Centroamérica como República Dominicana. Informó que de hecho México tiene inversiones que rebasan más de 15 mil millones de dólares en Centroamérica con la presencia del Grupo Carso con su compañía telefónica entre otras empresas nacionales.

Nombre: Bernardo Méndez Lugo

Lugar: Culiacán, Sinaloa

Trayectoria: Director ejecutivo de la Asociación Pro-Migrante “América sin Muros” en la Ciudad de México, miembro de la mesa directiva de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano. Experto en migración y educación en programas internacionales. Como diplomático posee 26 años de experiencia en consulados de Estados Unidos y Centro América. Fuente: Cortesía

El Dato

Protección

Los Consulados ofrecen protección y orientación a los mexicanos en el exterior en temas como repatriación de restos, repatriación de personas, detención de autoridades en el país, pensiones alimenticias, víctimas de maltrato, accidentes laborales, salarios no pagados, entre otros.

Para entender...

AMLO propone a exgobernadores priistas como Embajadores y Cónsules

El Presidente de la República realizó el pasado 17 de enero dieciséis designaciones para Representaciones de México en el extranjero informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Dió a conocer que seis personas con grado de ministro del Servicio Exterior Mexicano serían, además, promovidos al nivel escalafonario de Embajador mientras que habrá concurso para diez nuevas plazas de Embajador o Cónsul general.

El presidente puso a consideración del Senado de la República la designación de los nuevos titulares entre los cuales destaca por ejemplo el nombramiento de algunos políticos priistas como Claudia Pavlovich Arellano, exgobernadora de Sonora, quien fungirá como titular del consulado de México en Barcelona; además de Carlos Miguel Aysa, exgobernador de Campeche, a la Embajada de México en la República Dominicana. En las últimas elecciones de gubernaturas en México, Morena obtuvo la de Sonora para un cercano del presidente, el exsecretario de seguridad pública federal, Francisco Alfonso Durazo Montaño; mientras que en campeche, Morena también desbancó al PRI, con la llegada de otra política de la 4 T, Layda Sansores San Román.

Andrés Manuel López Obrador ya había propuesto al exgobernador priista de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, como Embajador de España, lo que anunció antes de haber solicitado a España el visto bueno; la aceptación por el país europeo aún no ha sido autorizada por el gobierno de Pedro Sánchez lo que ha despertado especulaciones. Morena también obtuvo por primera vez la gubernatura en Sinaloa con Rubén Rocha Moya, además en alianza con el PAS tiene la mayoría del Congreso local, las diputaciones federales y la mayor parte de los ayuntamientos.