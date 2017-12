Designan fiscal anticorrupción en Guanajuato

México.- El Congreso Local aprobó el nombramiento del abogado y actualmente Ministerio Público, Marco Antonio Medina Torres, como Fiscal Anticorrupción del Estado de Guanajuato, durante la sesión de este jueves, en la que los legisladores del PRI y PVEM votaron en contra para no “convalidar” la figura del ‘fiscal carnal’.

La designación de Medina Torres se dio con la suma de 24 votos de diputados del PAN, PRD, MC y del Panal al someterse a consideración del Pleno la terna propuesta: Antonio Medina Torres, Demetrio Valadez Martínez y Juan Iván Luna González.

Congreso del Estado de Guanajuato. Foto: @Guanajuato, Gto

La diputada Libia García, presidenta de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, consideró que las posturas en contra son “a la luz del interés partidista”.

La diputada priísta Arcelia González, señaló que el Sistema Estatal Anticorrupción nace manchado porque el fiscal electo no garantiza independencia, por su relación con el actual titular del Procurador General de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre.

Desde septiembre de 2011 Medina Torres es coordinador general de investigación de robo de vehículos de la PGJE.

El Pleno del Congreso designó a C. Marco Antonio Medina Torres como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción pic.twitter.com/1ltJQ2Qsho — Congreso del Estado de Guanajuato (@CongresoGto) 7 de diciembre de 2017

El diputado Jorge Eduardo de la Cruz Nieto dijo que se dejó en agonía aquello que costó construir en dos años. “El nombramiento de Fiscal carnal en el estado representa todo lo contrario de la naturaleza con la cual se construyó todo el Sistema Estatal Anticorrupción”, acotó.

Los legisladores del PRI y PVEM emitieron su voto a favor de Demetrio Valadez, ex subprocurador de justicia y ahora litigante privado; Juan Iván Luna no logró ningún respaldo. A la sesión no asistió la perredista Alejandra Torres Novoa.

Congreso del Estado de Guanajuato. Foto: @Guanajuato, Gto

El diputado panista Juan Carlos Muñoz Márquez consideró que “en este caso, el término de ‘fiscal carnal’ no ha sido empleado de manera correcta por los diputados del priístas, “pues su principal característica es el cinismo al no denunciar y solapar casos de corrupción cuando está en el ejercicio de su función cómo se pretendía por el PRI y el Verde en el ámbito nacional con el pase directo del entonces Procurador de la República”.

La diputada Beatriz Manrique Guevara, coordinadora del PVEM, lamentó las imposiciones de los integrantes de la bancada de Acción Nacional cuando el proceso para la elección del Fiscal Anticorrupción caminaba con transparencia, como se establece en la ley.

Con Información de: El Universal

También puedes leer