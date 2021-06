Desmiente AMLO que uno de sus hijos compraría al equipo Cruz Azul

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, desmintió el supuesto de que uno de sus hijos comprará el Club Deportivo Cruz Azul, en un negocio orquestado con el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas.

AMLO retomó el supuesto sobre la compra del Cruz Azul, exponiendo una publicación de Twitter de Luis Fernando Ortiz, comentarista y conductor de deportes, donde informaba sobre la compra del Cruz Azul por parte de uno de los hijos del mandatario sin especificar cuál.

El presidente leyó el tweet en La Mañanera para desmentir, luego de que la noticiera fuera reproducida por varios medios de comunicación”.

"Según mi fuente, que es muy muy cercana a la institución celeste. El nuevo dueño de Cruz Azul será uno de los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Grupo Salinas también entraría a la operación. Lo cual me parece fantástico. Tv Azteca podría regresar a transmitir a la Máquina", escribió Luis Fernando Ortiz.

Mientras AMLO anunciaba que haría una nueva sección en La Mañanera, “Quién es Quién en las noticias falsas”, trajo esta información para deslindar a su familia obre la adquisición del club deportivo.

El mandatario indicó que una de sus filosofías de vida, y la cual comparte con sus allegados, es evitar lo material, dejando de lado el dinero y la avaricia.

“Yo les he dicho aquí que tengo como filosofía el que no debe, ningún ser humano, ser esclavo del dinero, no puede ser eso la misión principal y que cuando me toca dar un consejo a alguien que quiero mucho ya sea de mi familia, mis hijos, el principal consejo que doy es que no se dejen envolver por lo material”, mencionó.

“Solo siendo buenos podemos ser felices, esa es la esencia de la educación”, agregó.

Cruz Azul desmiente compra

Por su parte, los directivos del Cruz Azul se pronunciaron sobre la noticia, asegurando que no existía alguna relación en la venta del club deportivo a la familia del presidente Andrés Manuel y el empresario Salinas Pliego.

Ante el reciente e inexplicable rumor, sin fundamento, sobre la supuesta venta de Cruz Azul Futbol Club, hacemos de su conocimiento que nuestro equipo no está, ni estará a la venta”, mencionaron en un comunicado.

Agregó que la cooperativa “goza de cabal salud financiera y, hoy más que nunca, Cruz Azul es un símbolo de México que, evidentemente no se vende y que, por el contrario, aún tendrá muchas historias y títulos que celebrar”.

La publicación original de Luis Fernando Ortiz fue elimina, sin embargo logró ser rescatada y circulan capturas de la misma en redes sociales.