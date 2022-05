"Despreciables e indignantes expresiones": Loret de Mola sobre audio Alito Moreno contra periodistas

"Si la gobernadora tuviera denuncias reales, habría presentado ya la denuncia correspondiente, pero no lo ha hecho. Esos audios son alterados, pero a ella no le importa violar la ley, misma que sí viola al difundir extractos de grabaciones ilegalmente obtenidas", aseveró el líder del PRI en una rueda de prensa.

"El día que no salgan los resultados de Campeche, a todos me los voy a ching$%", advierte el dirigente del PRI a su equipo.

En otro audio, se escucha a Alito Moreno insultando a su equipo de trabajo por no pedir gorras y camisas "fiadas" a proveedores para la campaña de su sobrino Christian Castro Bello en las elecciones de 2021.

"Namás te voy a dar un dato: a los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre , ya te lo dije", dice el dirigente nacional del PRI en la grabación.

Sin embargo, lo que más generó polémica e indignación, incluyendo la reacción de Loret de Mola, fue la sugerencia de Alito Moreno a uno de sus colaboradores, pues plantea que a los periodistas "hay que matarlos de hambre" y no a balazos.

"Oye, este hijueput# de Alexandro Arceo, le voy a mentar la madre el lunes (...) Yo siempre lo he dicho, el hijueput@ que se pase de verg$, una verguiz%! ", subraya Moreno Cárdenas.

" Despreciables e indignantes las expresiones del dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, de matar periodistas no a balazos sino de hambre. Los ataques a la libertad de expresión no se pueden aceptar ni de un lado ni del otro", escribió Loret de Mola.

El periodista de Latinus declaró que son inaceptables los "ataques a la libertad de expresión" sin importar de qué bando político provengan, dejando en claro que aunque Alito Moreno represente al bloque opositor no tolera sus expresiones contra los periodistas.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.