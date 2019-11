Destacan tradición de México a otorgar asilo humanitario

En la escena internacional México es un país que históricamente ha tenido una larga tradición de otorgar asilo por cuestiones puramente humanitarias, explicó en entrevista para EL DEBATE el doctor Juan Manuel Bautista Jiménez, catedrático de la Universidad de Salamanca, España.

Como experto en derecho internacional, se refirió a que, más allá de que el Gobierno mexicano esté de acuerdo o no con la ideología política del expresidente Evo Morales, Bolivia y México son dos países que reconocen el asilo diplomático, por tanto, se encuentra en el marco de lo establecido por el derecho internacional el ofrecerle esta vía para salir de Bolivia con salvoconducto y consentimiento del Estado del territorio.

«En su momento el Estado boliviano, si considera que hay una serie de delitos cometidos por el señor Evo Morales, podrá interponer otro tipo de recursos y por la vía judicial poder detenerlo si así lo dispone. Me ha parecido correcta la actuación de México, que no solo lo ha hecho con él, sino en otros casos en el pasado», señaló Bautista Jiménez.

¿Intervencionismo?

A pregunta expresa sobre si la actuación del Estado mexicano puede considerarse intervencionismo, el profesor de derecho internacional manifestó que no es un caso de intervención en asuntos internos de otros Estados, porque estamos ante una costumbre internacional de Estados que han llevado a cabo esta situación en repetidas ocasiones durante un largo tiempo, «durante décadas y décadas en el continente americano para apenas una docena de países que sí reconocen esta figura y existe una Convención de Asilo Diplomático que establece las condiciones, es decir, que no habría ningún caso de intervención», afirmó el internacionalista.

El doctor Juan Manuel Bautista recordó que en el derecho internacional se distinguen dos figuras muy diferentes, el «asilo territorial» y el llamado «diplomático o asilo político».

Explicó que el asilo territorial es una institución de derecho internacional general aplicable a todos los Estados que consiste en el derecho que otorgan algunos Estados a aquellas personas que se acercan a sus fronteras y lo solicitan, bien por motivos ideológicos o políticos, ya que tienen el temor fundado de que puedan perder su vida y ser privados de su libertad; por lo que, saliendo del Estado donde se les persigue, acuden a la frontera de otro Estado para solicitar el asilo territorial y, por lo tanto, queda como un derecho del Estado a permitir la entrada a no nacionales que solicitan esa entrada y protección.

Para estos solicitantes es el Estado del territorio quien decide protegerles o no. En el caso de que no acepten la demanda de asilo territorial, el Estado está obligado a no devolverles al lugar de donde proceden o al lugar de donde ellos dicen que están siendo perseguidos y temen por su vida y por su libertad, es el llamado principio de «non-refoulement», por lo tanto, tienen que ser reenviados a un país seguro.

«México también, indirectamente por el último giro de la Administración Trump, ha decidido considerar países seguros a Guatemala y Honduras, por lo tanto, aquellos migrantes que, viniendo desde Centroamérica y pasando por México terminan solicitando el asilo territorial a los Estados Unidos, son devueltos a Guatemala, para impedirles la posibilidad de volver», añadió.

El asilo diplomático o político

El doctor Bautista afirma que la figura del asilo diplomático no es una figura del derecho internacional general, es una institución claramente de derecho americano, de un grupo de países y no todos del continente americano que, por vía consuetudinaria, es decir, por vía de la costumbre, decidieron otorgar un asilo político o diplomático en las embajadas diplomáticas que tenían en esos países.

Es un derecho de un país para otorgar un asilo a un no nacional suyo que va a solicitarlo en una de sus embajadas. En primer lugar, es una costumbre que ha sido codificada en estos países que aceptan el asilo diplomático. México, entre ellos, tiene una larga tradición, primero de manera consuetudinaria y a partir de 1954 en la Convención de Caracas sobre asilo diplomático se especifican ya las condiciones en las cuales esa persona que solicita el asilo diplomático ante el embajador en nombre de su Gobierno, que es el que acepta o no el asilo diplomático.

«La finalidad es fundamentalmente que en el continente americano se han dado durante muchos decenios repetidos golpes de Estado, revoluciones, que han dado lugar a la salida precipitada de los gobernantes o de personas señaladas que han sido inmediatamente perseguidas al cambiar ese régimen por el golpe de Estado o la revolución y no han podido ni siquiera salir desde su propio país y han acudido a una misión diplomática de algún país que acepta la figura del asilo diplomático para salvar la vida y evitar que esa persona sea detenida o sea juzgada sin las condiciones adecuadas», detalló el internacionalista.

El asilo diplomático, de acuerdo con el profesor de la Universidad de Salamanca, no es una figura que se aplique a cualquier persona en general, para eso está el asilo territorial.

Explico que el asilo diplomático se reduce a esas situaciones en las cuales esas personas señaladas temen por sus vidas y no pueden salir del país, rápidamente acuden a una misión diplomática, y la tradición o costumbre en América ha sido otorgar el asilo para evitar que fueran detenidas en ese momento y buscar alguna vía de salvoconducto para que salieran del país.