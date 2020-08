Destituyen a funcionaria de Colima por llamar "pecado detestable" a la homosexualidad

Colima.- Esmeralda Cárdenas Sánchez, secretaria del Ayuntamiento de Colima, fue destituida de su cargo tras compartir un comentario homófobo en sus redes sociales, una cita bíblica que señalaba a la homosexualidad como un "pecado detestable".

La funcionaria de Colima había compartido días atrás desde su cuenta de Facebok una imagen citando un fragmento de carácter homofóbico proveniente del Antiguo Testamento de la Biblia.

Como era de esperarse, la publicación causó fuertes críticas hacia el Ayuntamiento de Colima y la funcionaria, por lo que el alcalde Leoncio Alfonso Morán reaccionó deslindándose de los comentarios y pidiéndole que se disculpara públicamente, cosa que nunca ocurrió.

"Descalifico enérgicamente, como persona y como alcalde, la lamentable publicación realizada por la funcionaria a título personal (...) Invito a la funcionaria a explicar los motivos de su publicación y a ofrecer disculpas públicas", señaló.

Ante la ausencia de una disculpa pública, el edil anunció este lunes a través de Twitter que había tomado la decisión de destituirla de su cargo como secretaria del Ayuntamiento de Colima.

El edil agradeció a Cárdenas Sánchezpor su "profesionalismo" y "dedicación que le distingue como una mujer dedicada al servicio de Colima y su gente".

A raíz de estos hechos, Esmeralda Cárdenas compartió este martes en Facebook un comunicado explicando su versión de lo ocurrido, asegurando que únicamente se trató de una transcripción textual y que "no lo dice ella, sino Dios en su Palabra desde hace miles de años".

A lo cual por no estar dirigida mi publicación a nadie en lo particular y no haber tenido ninguna conducta personal que afecte a persona alguna, dije que no (a disculparse públicamente), por ser mi derecho humano de libre expresión y de libertad de creencias", escribió.