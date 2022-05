Destructiva y demoledora ha sido la salud pública con AMLO: Felipe Calderón

"El desastre que creó el equipo de salud de la 4T no podrá aplacarse ni mucho menos revertirse en lo que queda de este sexenio (...) En 2024 México tendrá que levantar un nuevo sistema de salud sobre las ruinas que dejará este gobierno", advirtieron Frenk y Gómez.

Además de criticar la desaparición del Seguro Popular y la creación del Insabi, los periodistas señalaron que AMLO "no ha cumplido su promesa" de aumentar el gasto público en salud en un punto porcentual del PIB, e incluso ha reducido el presupuesto destinado a la Secretaría de Salud.

" No son médicos lo que falta en el país. Lo que no hay es un proyecto de salud sensato ", aseveraron lo periodistas.

"Este es un gran artículo de opinión, entre los muchos buenos estos días. Si tuviéramos que escoger un artículo a leer en la semana, escogería este. Diría que el artículo es demoledor, pero no, lo demoledora ha sido la política pública en salud. Una destrucción aquí documentada", opinó Calderón sobre la salud pública con AMLO .

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.