¿Desvío de recursos para campaña de Peña Nieto? FGR presenta esta prueba

México.- La Fiscalía General de la República (FGR) hizo uso de las declaraciones que hiciera el ex Oficial Mayor de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Emilio Zebadúa González, en una audiencia de imputación como dato de prueba.

En los dichos del ex funcionario señaló que a partir de 2012 empezó una estrategia cuyo objetivo era proporcionar recursos públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para pagar deudas y compromisos de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

En la audiencia virtual llevada a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte para imputar al ex subsecretario de la Sedatu, Enrique González Tiburcio, por la presunta comisión del delito de uso indebido de atribuciones y facultades, por un monto de más de 185 millones de pesos, los fiscales presentes expusieron que dicho plan era de conocimiento tanto de Rosario Robles Berlanga, ex titular de la dependencia federal, como del ex titular de Hacienda, Luis Videgaray.

La estrategia, precisaron, se dio bajó las supuestas órdenes de Robles Berlanga, en tanto que Videgaray fue el encargado de autorizar los recursos que se desviarían. Detallaron que las instrucciones eran librar mil 267 millones de pesos, mismos que serían presupuestados a la llamada Cruzada contra el Hambre.

Aunado a ello, la FGR subrayó que Zebadúa sabía que Rosario Robles tenía consciencia de las irregularidades que fueron detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados referentes a los acuerdos de colaboración de diferentes entidades públicas.

Ante el juez de control, Marco Antonio Tapia, el órgano autónomo a cargo de Alejandro Gertz Manero acusó a González como probable responsable de suscribir un convenio con la Universidad Politécnica "Francisco I. Madero" del estado de Hidalgo, en enero de 2016 para realizar servicios para el Centro Ciudad de las Mujeres, por una suma de 185 millones 839 mil pesos.

Sobre ello, los agentes indicaron que, luego de firmar el acuerdo con el entonces rector, Juan de Dios Nochebuena Hernández, la casa de estudios hidalguense subcontrató los mismos servicios a dos empresas del ramo privado: Contabilidad y Soluciones INNER, a la que se le pagaron más de 42 millones de pesos, y a Asesores Contables Administrativos VICMA, la cual recibió 130 millones de pesos.

Será hasta el próximo sábado cuando el Poder Judicial dé el fallo sobre la situación jurídica del subsecretario de Sedatu, quien, hasta el momento, sigue el proceso en completa libertad.