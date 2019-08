Detectan en Puebla que DIF habría vendido niños

Puebla.- El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa reveló que administraciones pasada del DIF vendían niños, por lo que anunció se inician las investigaciones correspondientes.

Durante la reinstalación del Sistema Integral para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el gobernador revelo estas irregularidades.

Miguel Barbosa no especificó en qué gobiernos estatales se cometió este delito, ni cuántos menores fueron vendidos, pero aseguró que el área jurídica de su administración ya preparará las denuncias correspondientes.

No podemos dejar que esto siga funcionado así, más de mil trabajadores del DIF, se gastaba más en burocracia que en programas.

Además Barbosa prometió que durante su gobierno se implementará un nuevo plan para el DIF que beneficie en su totalidad a los niños poblanos.

No me gustó cómo funcionaba el DIF en gobiernos anteriores que no fueron los mejores, tengo un nuevo modelo para proponérselo al DIF y como debe funcionar, aseguró.