Detención de García Luna jalará hebra de la corrupción.- SSP

Ciudad de México.-El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, confió en que la detención de Genaro García Luna ayude a jalar la "hebra de la enorme madeja" de la corrupción alrededor de la llamada guerra antinarco.

Durante una reunión de trabajo con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el funcionario afirmó que la captura del ex Secretario de Seguridad Pública evidencia que la corrupción puede infiltrarse hasta los más altos niveles.

"La vertiente inicial de la estrategia de seguridad es el combate a la corrupción, esperamos que la detención del ex Secretario de Seguridad Pública en Estados Unidos ayudará a jalar la hebra de la enorme madeja de la corrupción que se formó alrededor de la llamada guerra contra el narco", expresó.

"Como ha quedado demostrado recientemente, la corrupción puede infiltrarse hasta los más altos niveles de decisión en México, precisamente por tal razón estamos determinados a erradicarla en los cuerpos de seguridad y justicia, así como en todos los órdenes de la vida nacional".

García Luna fue detenido el 9 de diciembre en Dallas, Estados Unidos, acusado de ayudar a traficar cocaína de México a ese país, y de recibir "sobornos millonarios" del Cártel de Sinaloa entre 2006 y 2012, periodo en el que fungió como encargado de la seguridad.

"En el marco de la cooperación internacional, la SSPC pondrá toda la información a su alcance a disposición de la FGR, al igual que de las autoridades norteamericanas que han iniciado el proceso contra el ex Secretario de Seguridad", añadió Durazo.

Ante el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, el Secretario subrayó la importancia de aplicar una cero tolerancia a la corrupción en el aparato público, con énfasis en los cuerpos policiales, como parte de la estrategia de seguridad.

Enfatizó que el uso indiscriminado de la fuerza que caracterizó la estrategia "histórica" para combatir la inseguridad no consiguió resolver a criminalidad y sólo condujo al País a mayores enfrentamientos, muerte y dolor innecesarios.

Consecuentemente, dijo el Secretario, era obligado replantear la estrategia para garantizar la paz y la tranquilidad, lo cual no significa, aclaró, que no se use la fuerza del Estado para imponer el orden cuando sea necesario.

"Aunque algunos se resistan a aceptar esta realidad, desde la campaña electoral nos fue evidente que si no modificábamos la estrategia, no cambiaría absolutamente nada en materia de seguridad", expuso en la sede de la SSPC.

"En este Gobierno se acabaron los moches, las cuotas, la venta de patrullas, grados y ascensos, se acabó también la discrecionalidad en el gasto de seguridad y, por supuesto, la partida de seguridad nacional que no estaba sujeta a ningún tipo de restricción".