Detención de Genaro García Luna es "un alivio": Florence Cassez

París.- Florence Cassez, la mujer francesa que estuvo encarcelada durante siete años en México acusada de secuestro, aseguró sentir un "alivio" tras enterarse de la detención de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública (SSP) durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa.

En entrevista con la revista Proceso, Cassez relató cuál fue su reacción al enterarse del arresto de García Luna, ocurrido el pasado 9 de diciembre en Texas (EEUU), acusado de tráfico de cocaína y dar declaraciones falsas a los agentes de aduanas.

"Sé que mucha gente debe pensar que me puse feliz, que hoy saboreo mi revancha, que tengo mi venganza. ¿Y no es así? Extrañamente no es así (...) Fue terrible. No hubo realmente espacio para la alegría. ¿Cómo decirle? La palabra que me viene a la mente, aun si no es la más justa es: alivio. Sentí algo parecido a un inmenso alivio. Pensé: ¡Por fin! No dejaba de repetirme mentalmente: ¡Por fin!".

El 8 de diciembre de 2005, la mujer fue detenida junto a Israel Vallarta, acusados de conformar una banda de secuestradores y presentados ante los medios televisivos en un montaje orquestado por la Agencia Federal de Investigación (AFI), que era entonces dirigida por García Luna. La propia Cassez lo relata de la siguiente manera.

Cassez y Vallarta fueron detenidos y presentados ante los medios televisivos como miembros de una banda de secuestradores. Foto: Especial

"El 8 de diciembre de 2005, en la madrugada, los hombres de Genaro García Luna nos secuestran durante 24 horas. El 9 de diciembre de 2005 a las seis de la mañana nos exhiben ante las cámaras de Televisa y de TV Azteca en una escenografía ideada por Genaro García Luna: una liberación en vivo de víctimas de secuestro y la detención de dos temibles delincuentes, Israel Vallarta y yo".

"Catorce años más tarde, el pasado lunes 9, autoridades judiciales estadounidenses detienen a Gernaro García Luna en Texas a solicitud del fiscal Richard P. Donoghue, quien lo acusa de conspirar con organizaciones criminales para llevar cocaína a Estados Unidos y por mentir a los agentes de migración de ese país", añade.

La cobertura mediática en torno a la captura de los presuntos secuestradores fue considerada desde entonces como un montaje orquestado por García Luna, por entonces al frente de la AFI, algo que siete años después contribuyó a la defensa de Cassez para luchar por obtener su libertad.

El caso incluso dio pie a un conflicto diplomático entre México y Francia, con Nicolas Sarkozy en la presidencia, cuando el país europeo anunció un boicot contra los destinos turísticos mexicanos y la cancelación de las festividades de "El Año de México en Francia".

El arresto de Cassez dio pie a un conflicto diplomático entre México y Francia. Foto: Especial

El 23 de enero de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un amparo donde ordenaba la liberación inmediata de Florence Cassez bajo el argumento de que sus derechos humanos fueron violados desde su detención hasta el proceso judicial en su contra, aunque no determinaron si la ciudadana francesa era inocente o culpable.

Ahora quiero que se reconozca mi inocencia. Y también que se reconozca la inocencia de Israel Vallarta, quien lleva 14 años en la cárcel sin haber sido juzgado ni sentenciado", explica a Proceso.

Tras el fallo, Cassez salió de México y se trasladó a Francia, donde desde 2014 inició una demanda contra García Luna y Luis Cárdenas Palomino, su colaborador cercano; Calderón y Roberto Gil, quien fuera secretario particular del expresidente, así como Daniel Cabeza de Vaca, extitular de la Procuraduría General de la República (PGR) e incluso Televisa.

La demanda fue interpuesta en México mediante su abogado en este país, José Patiño Hurtado, aunque también se presentó en tribunales franceses y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

Con el arresto de García Luna y la atención en torno al tema, Florence Cassez piensa en reactivar las demandas en su contra. Foto: AFP

Sin embargo, ninguna de las demandas prosperó en aquel tiempo. Ahora, Cassez considera que finalmente se comienza a impartir justicia, algo que la ha animado a considerar reactivar las demandas.

No me alegra que lo hayan detenido y que corra el riesgo de pasar muchos años en la cárcel. Solo me parece justo. Es justo que ahora tenga que rendir cuentas, es justo que sea juzgado y será justo que, de ser condenado -y lo va a ser- cumpla su sentencia. Justo para mí y justo para sus miles de víctimas".

El pasado mes de octubre, Arturo Saldívar, ministro de la SCJNG, dio a conocer que el expresidente Calderón presionó a la SCJN para proceder de cierta forma en casos mediáticos, entre ellos el de Florence Cassez, durante su administración.

La secretaria de Gobernación actual y exministra de la SCJNG, Olga Sánchez Cordero, declaró en una entrevista para La Razón que el operativo donde Cassez y Vallarta fueron capturados y exhibidos constituyó un montaje.

En mi opinión (Cassez y Vallarta) nunca fueron secuestradores, fue un vil montaje que se hizo en ese momento por la AFI.

Las palabras de Sánchez Cordero instauraron los ánimos en Cassez, que considera que "la detención de García Luna lo está acelerando todo".

Ahora la doctora Olga Sánchez Cordero enfatiza que se impone investigar a García Luna por mi caso y por el de Vallarta, así como por otras denuncias. Esa declaración llevo años esperándola", señala.

Con información de Proceso y La Razón.