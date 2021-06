Determina TEPJ que Bours no difamó a Alfonso Durazo al relacionarlo con el narco

México.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó que Alfonso Durazo, gobernador electo de Sonora, no fue víctima de calumnia por parte del candidato de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Bours, cuando en sus promocionales acusó que el suspirante de Morena tenía presuntos vínculos con grupos del narcotráfico.

Los magistrados señalaron que las criticas hechas por el emecista tuvieron como base hechos que se dieron a conocer en medios de comunicación nacionales, por lo que se consideran como parte del dominio público.

La Sala Regional Especializada había determinado que no difamación alguna en contra de Durazo Montaño en el transcurso del período de proselitismo político por parte del suspirante de Movimiento Ciudadano, quien utilizó la expresión "no tengo nexos con el narco como Durazo", sentencia que fue impugnada por el ex secretario de Seguridad y el propio partido Morena.

Sin embargo, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó la resolución de la Sala Especializada, al considerar que la frase dicha por el emecista se basó en una opinión protegida por la libertad de expresión.

En el proyecto se remarca que si bien se trata de un señalamiento severo y fuerte, se encuentra dentro del debate público, siendo de interés para los ciudadanos sonorenses, considerando que fueron diversas las notas periodísticas que aludan a supuestos nexos del morenista con grupos de delincuencia organizada en distintos puestos públicos que ha desempeñado.

Ante ello, los integrantes del TEPJF declararon que los alegatos presentados por el Movimiento Regeneración Nacional y el ahora gobernador electo de Sonora carecen de fundamentos, por lo que la queja es inviable.

A pesar de ello, sostuvieron que lo dicho por Ricardo Bours ciertamente pudo haber generado inconformidad en Alfonso Durazo.

Multan a concecionarias de radio y televisión por difusión extemporánea de spots de Alfonso Durazo

En la misma sesión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los magistrados confirmaron una sanción económica de un millón 91 mil 731 pesos impuesta a 32 concesionarias de radio y televisión por haber trasmitido indebidamente spots de Alfonso Durazo el 24 y 25 de enero; en tiempos de intercampaña, tras que la precampaña concluyera el 23 de enero.

A pesar de que la Sala Especializada resolvió que las violaciones atribuidas a Morena y a Durazo Montaño eran inexistentes, sí las acreditó para los canales que, pasado el plazo para ello, continuarán difundiéndolas, al sostener que dicha acción beneficio al morenista .