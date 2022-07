Detienen a Jorge Winckler, ex fiscal de Veracruz, acusado de desaparición forzada y secuestro

México.- Jorge Winckler Ortiz, ex fiscal de Veracruz, fue detenido en Puerto Escondido, Oaxaca, acusado de los delitos de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz dio a conocer este lunes 25 de julio de 2022 la detención de Jorge Winckler, quien se encontraba prófugo de la justicia desde hace casi tres años.

Quien fuera fiscal de Veracruz durante el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares fue detenido en Oaxaca durante un operativo realizado por elementos del Ejército Mexicano, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Coordinación Nacional Antisecuestros (Conase), en colaboración con policías ministeriales de Veracruz.

"La Fiscalía General del Estado informa que elementos de la @SEDENAmx , CNI y @CONASE_mx , de la @SSPCMexico, en colaboración con la Policía Ministerial de Veracruz, cumplimentaron en Puerto Escondido, Oaxaca, orden de aprehensión en contra de Jorge 'N', ex Fiscal General del Estado de Veracruz", detalló la FGE.

Precisó que el exfuncionario se encuentra acusado de los presuntos delitos de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, por lo que era considerado un objetivo prioritario de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz (COESCONPAZ) de Veracruz.

La FGE añadió que el ex fiscal veracruzano será presentado en audiencia inicial ante el juez de proceso y procedimiento penal oral del XI distrito judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, quien definirá su situación jurídica.

Jorge Winckler estuvo al frente de la Fiscalía de Veracruz de diciembre de 2016 a septiembre de 2019, cuando fue separado de su cargo debido a que carecía de los exámenes de control y confianza establecidos por la ley, por lo que fue sucedido por la fiscal Verónica Hernández Giadáns.

En el mismo mes de su separación del cargo, un juez de control giró una orden de aprehensión contra Winckler y cinco funcionarios de la FGE por privación ilegal de la libertad en relación al caso de Francisco Zárate, ex chofer del fiscal Luis Ángel Bravo, quien presuntamente fue privado de la libertad para dar datos sobre el paradero de su ex jefe.

En el caso también estarían implicados el ex fiscal anticorrupción, Marcos Even Torres Zamudio y el ex fiscal especializado en personas desaparecidas, Luis Eduardo Coronel Gamboa, que permanecen prófugos.

Winckler interpuso amparos contra su detención y para recuperar su cargo como fiscal de Veracruz, el cual fue rechazado recientemente por un tribunal. Contaba con al menos dos órdenes de aprehensión emitidas por su sucesora en la FGE.