Detienen a ex alcaldesa de León, Bárbara Botello por peculado

Guanajuato.-La ex alcaldesa de León, Bárbara Botello Santibáñez fue detenida este jueves por la mañana por agentes de la Fiscalía General de Guanajuato, en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de peculado.

La ex presidenta municipal priista fue aprehendida antes de las 06:00 horas en su domicilio localizado en el Club de Golf La Hacienda.

Es importante mencionar que en octubre de 2017, el entonces gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez presentó la solicitud de juicio de desafuero a la Cámara de Diputados de la entonces diputada federal Bárbara Botello, mismo recurso que en ese tiempo no procedió.

La petición hecha por el panista permitía continuar con la integración de la averiguación previa 101/2015 por la denuncia de malversación de fondos públicos.

La ex alcaldesa de León, Guanajuato, Bárbara Botello fue detenida esre jueves en su vivienda. | Especial

Al no proceder el juicio de desafuero, posteriormente se inició contra Botello una investigación a cargo de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, en donde según las indagaciones y la revisión administrativa, durante su periodo de gobierno se firmaron contratos de prestación de servicios en el municipio que nunca se realizaron, pero si fueron pagados.

Hasta el momento, el equipo de comunicación de la ex alcaldesa de León ha informado que durante la detención se violentaron los derechos humanos de Botello, debido a que no se realizó ninguna audiencia previa a su captura y no fue informada de qué delitos se le imputan.

Añadieron que su aprehensión se considera como una estrategia mediática del Partido Acción Nacional (PAN).