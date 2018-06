Detienen a ex presidente del PAN-Sonora

Agencia Reforma. CIUDAD DE MÉXICO.-Juan Valencia Durazo, ex presidente del PAN en Sonora, fue detenido esta tarde para ser investigado por la presunta compra irregular de terrenos en el Municipio de Hermosillo, según medios locales.



El ex dirigente blanquiazul habría sido ingresado desde el mediodía al Cereso de Hermosillo tras una investigación que, desde el 2016, inició en su contra la Fiscalía Anticorrupción por la compra de más de 22 mil metros cuadrados en la zona Vado del Río, durante la Administración del ex Edil panista Javier Gándara Magaña (2009-2012).



Desde el inicio de la investigación, Valencia Durazo nunca negó que adquirió los terrenos; sin embargo, se deslindó de que éstos fueran propiedad del Ayuntamiento.



Tras la detención, la dirigencia panista emitió un comunicado en el que exigió a las autoridades dar a conocer de forma inmediata el motivo de la detención de Valencia Durazo.



"Exigimos un alto a las filtraciones sobre este hecho que sólo promueven un ambiente enrarecido en esta etapa final del proceso electoral", pidió el partido político.



El PAN agregó que pretenden evitar que esta acción se vea como una persecución política que hace el Gobierno del PRI contra opositores.



De no aclararse a la brevedad, sólo demostrarán el manejo de la procuración de justicia con fines políticos



Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido información oficial al respecto.