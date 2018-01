Detienen a policías que pidieron liberar a hijo de edil

Estado de México.- Los seis policías del Estado de México que llegaron hasta la Fiscalía de la delegación Tláhuac, para solicitar la liberación de Ramón "N", hijo del alcalde de Valle de Chalco, Ramón Montalvo Hernández, fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal, por no haber acreditado su estancia en la Ciudad de México.

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, informó que los elementos, en portación de armas largas y uso de vehículos oficiales, acompañaron al edil y su abogado hasta la delegación Tláhuac, para solicitar la "liberación inmediata" de uno de los detenidos, motivo por el cual se les inició una carpeta de investigación.

Miguel Ángel Mancera. Foto: El Universal

"Hacen acto de presencia elementos del municipio acompañados de otros servidores públicos buscando que se hiciera una liberación inmediata de algunos de los detenidos, cosa que por supuesto no sucedió, dado que había imputaciones y había indicios que los vinculaban con el hecho, con el homicidio mismo", indicó.

Edil buscó liberar a su hijo tras detención por homicidio. Foto: El Universal

Ramón Montalvo Juárez fue detenido en flagrancia el 29 de diciembre de 2017, por el delito de homicidio y portación de arma de fuego, en los límites entre Valle de Chalco y Tláhuac. Ante ello, el edil llegó hasta la Fiscalía de Tláhuac para solicitar su liberación.

Ramón Montalvo Hernández. Foto: El Universal

El procurador capitalino, Edmundo Garrido, precisó que en contra del edil y los abogados no hay elementos en contra sin embargo, los policías mexiquenses "como no acreditan el oficio de colaboración, no acreditan con nosotros el resguardo de las armas ni tampoco la licencia colectiva hace un delito del orden federal, se pone a disposición del Ministerio Público del fuero federal quienes resolverán su situación jurídica".

Por lo que refiere al homicidio, señaló que los tres detenidos se encuentran en prisión preventiva oficiosa a espera de audiencia de vinculación.